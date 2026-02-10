Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Strafverfahren nach Auffahrunfall eingeleitet
Nordhausen (ots)
Am Montag, gegen 18.50 Uhr, befuhr ein 18-jähriger Autofahrer die Parkallee in Richtung Niedersachswerfen. Als die vorausfahrende Autofahrerin verkehrsbedingt anhalten musste, fuhr der 18-Jährige mit seinem Fahrzeug auf. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde bei dem 18-Jährigen ein Atemalkoholtest durchgeführt. Dieser ergab einen Wert von über einem Promille. Im Krankenhaus wurde zur Beweissicherung eine Blutentnahme durchgeführt. Der Führerschein des Mannes wurde sichergestellt und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell