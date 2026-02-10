PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Kreisstraße nach Auffahrunfall voll gesperrt

Niederorschel (ots)

Eine Autofahrerin befuhr am Montag, gegen 17 Uhr, die Kreisstraße 232, als sie aus derzeit noch ungeklärter Ursache auf einen vor ihr fahrenden Pkw auffuhr. Beide Fahrzeugführerinnen wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Sie kamen zur Behandlung in ein Krankenhaus. Die Autos wurden erheblich beschädigt und waren nicht mehr fahrbereit. Die Kreisstraße war vorübergehend voll gesperrt. Die Kameraden der Feuerwehr kamen unter anderem zur Reinigung der Fahrbahn an der Unfallstelle zum Einsatz.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

