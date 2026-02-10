Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Unfall mit zwei leicht verletzten Personen

Heilbad Heiligenstadt (ots)

Am Montagnachmittag kam es im Kreuzungsbereich der Landstraße 1005, auf Höhe des Leinebergs nahe Heilbad Heiligenstadt, zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw. Den ersten Erkenntnissen nach, kam ein Fahrzeugführer aus Richtung der Ortslage und wollte in Richtung Autobahn auf die Landstraße einbiegen. Aus noch ungeklärter Ursache kam es dann zu einem Zusammenstoß mit einem anderen Fahrzeug, welches aus Richtung Autobahn kam und zur hiesigen Tankstelle fahren wollte. Durch die Kollision wurden beide Fahrzeugführer leicht verletzt. Es entstand Sachschaden an beiden Fahrzeugen.

