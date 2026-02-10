Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Quadfahrer nach Unfall verletzt

Bad Langensalza (ots)

Wie am Montagmorgen bekannt wurde, kam es auf der Tennstedter Straße in Bad Langensalza zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Quad und einem Auto. Der Quadfahrer befuhr zunächst die Tennstedter Straße in Richtung Merxleben. Der Autofahrer befuhr selbige Straße in entgegengesetzter Richtung und wollte dann nach links abbiegen. Aus noch ungeklärter Ursache zur Kollision mit dem vorfahrtsberechtigten Quad. Durch den Zusammenstoß wurde der Fahrer des Quads verletzt und musste in ein nahgelegenes Krankenhaus verbracht werden. An beiden Fahrzeugen entstand unfallbedingter Sachschaden

