LPI-NDH: Kleinbrand in Schule

Oldisleben (ots)

Am Dienstagvormittag kam es in einer Schule in Oldisleben zu einem Brandgeschehen. Eine Schülerin teilte einem Mitarbeiter der Schule mit, dass es im Schulgebäude brennen würde. Geistesgegenwärtig begab sich der Mitarbeiter zu dem vermeintlichen Brandort. Hier fand er eine brennende Jacke vor, nahm diese kurzer Hand an sich und warf sie aus dem Fenster. Im Außenbereich konnte dann das Kleidungsstück letztlich abgelöscht werden. Durch die Brandentwicklung wurde ein nahestehender Schrank, ein Kleiderhaken sowie die dahinter befindliche Wand beschädigt. Glücklicherweise kam es nicht zu einer größeren Brand- oder Rauchentwicklung, sodass keine Personen verletzt wurden. Evakuierungsmaßnahmen in der Schule waren nicht erforderlich. Wie die Jacke in Brand geriet, ist nun Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Die Kriminalpolizei wurde über den Vorfall in Kenntnis gesetzt.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

