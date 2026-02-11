Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Versuchter Einbruch in Scheune

Niederdorla (ots)

Im Tatzeitraum zwischen Montag, 22 Uhr, und Dienstag, 16 Uhr, hatten es bislang unbekannte Einbrecher auf eine Scheune in der Marktstraße abgesehen. Der oder die versuchten sich gewaltsam Zutritt in das Scheunengebäude zu verschaffen, was jedoch letztlich misslang, sodass der oder die Täter keine Beute machten. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro.

Hinweise zu Tat oder Täterschaft nimmt die Polizei in Mühlhausen unter der Tel. 03601/4510 entgegen.

Aktenzeichen: 0035658

