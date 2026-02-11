PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Einbrecher auf Freibadgelände

Uthleben (ots)

Bislang Unbekannte begaben sich im Zeitraum zwischen Montag, 16 Uhr, und Dienstag, 10 Uhr, widerrechtlich auf das Gelände des Uthleber Freibades im Sondershäuser Weg. Der oder die Täter machten sich in weiterer Folge gewaltsam an einem Kiosk sowie an einer Umkleidekabine zu schaden. Die Diebe erbeuteten eine Musikbox im Wert von mehreren hundert Euro. Außerdem verursachten sie einen Sachschaden in Höhe von schätzungsweise etwa 1500 Euro. Wer hat etwas beobachtet? Wem sind verdächtige Personen im Bereich des Freibades aufgefallen? Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhausen unter der Tel. 03631/960 zu melden.

Aktenzeichen: 0035535

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Alle Meldungen Alle
  • 11.02.2026 – 07:47

    LPI-NDH: Lkw gegen Hauswand gerutscht - Straße voll gesperrt

    Dachrieden (ots) - Der Fahrer eines Lkw befuhr am Dienstagnachmittag die Straße Spatzenberg in der Ortslage Dachrieden. Als der Fahrer wenden wollte, fuhr sich der Lkw fest und rutschte in weiterer Folge gegen eine Hauswand. Verletzt wurde niemand. Der Lkw musste entsprechend geborgen werden. Die Straße musste beidseitig bis etwa 20.30 Uhr gesperrt werden. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion ...

    mehr
  • 11.02.2026 – 07:46

    LPI-NDH: Versuchter Einbruch in Scheune

    Niederdorla (ots) - Im Tatzeitraum zwischen Montag, 22 Uhr, und Dienstag, 16 Uhr, hatten es bislang unbekannte Einbrecher auf eine Scheune in der Marktstraße abgesehen. Der oder die versuchten sich gewaltsam Zutritt in das Scheunengebäude zu verschaffen, was jedoch letztlich misslang, sodass der oder die Täter keine Beute machten. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Hinweise zu Tat oder ...

    mehr
  • 10.02.2026 – 14:29

    LPI-NDH: Kleinbrand in Schule

    Oldisleben (ots) - Am Dienstagvormittag kam es in einer Schule in Oldisleben zu einem Brandgeschehen. Eine Schülerin teilte einem Mitarbeiter der Schule mit, dass es im Schulgebäude brennen würde. Geistesgegenwärtig begab sich der Mitarbeiter zu dem vermeintlichen Brandort. Hier fand er eine brennende Jacke vor, nahm diese kurzer Hand an sich und warf sie aus dem Fenster. Im Außenbereich konnte dann das Kleidungsstück letztlich abgelöscht werden. Durch die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren