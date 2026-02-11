Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Einbrecher auf Freibadgelände

Uthleben (ots)

Bislang Unbekannte begaben sich im Zeitraum zwischen Montag, 16 Uhr, und Dienstag, 10 Uhr, widerrechtlich auf das Gelände des Uthleber Freibades im Sondershäuser Weg. Der oder die Täter machten sich in weiterer Folge gewaltsam an einem Kiosk sowie an einer Umkleidekabine zu schaden. Die Diebe erbeuteten eine Musikbox im Wert von mehreren hundert Euro. Außerdem verursachten sie einen Sachschaden in Höhe von schätzungsweise etwa 1500 Euro. Wer hat etwas beobachtet? Wem sind verdächtige Personen im Bereich des Freibades aufgefallen? Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhausen unter der Tel. 03631/960 zu melden.

Aktenzeichen: 0035535

