LPI-NDH: Brand in Unternehmen

Dingelstädt (ots)

Am Mittwoch kam es gegen 18 Uhr zu einem Einsatz für Polizei und Feuerwehr in der Wachstedter Straße. Schnell konnte die Feuerwehr ihre Arbeit vor Ort beenden. Ersten Erkenntnissen zu Folge wurde eine Kaffeemaschine auf einem Herd abgestellt, welcher eingeschaltet war und das Gerät in Brand setzte. Personen kamen nicht zu Schaden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

