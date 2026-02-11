Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Brand in Unternehmen
Dingelstädt (ots)
Am Mittwoch kam es gegen 18 Uhr zu einem Einsatz für Polizei und Feuerwehr in der Wachstedter Straße. Schnell konnte die Feuerwehr ihre Arbeit vor Ort beenden. Ersten Erkenntnissen zu Folge wurde eine Kaffeemaschine auf einem Herd abgestellt, welcher eingeschaltet war und das Gerät in Brand setzte. Personen kamen nicht zu Schaden.
