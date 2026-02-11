LPI-NDH: Brand in Unternehmen

Uthleben (ots) - Derzeit Unbekannte betraten in der Zeit vom 4. Februar 13 Uhr bis Mittwoch 16 Uhr das Gelände des Schützenvereins im Sondershäuser Weg. Zunächst überstiegen sie einen Zaun, um an das Schützenhaus herantreten zu können. Hier wirkten die Täter mit einem Hebelwerkzeug auf die Zugangstüren ein, konnten jedoch nicht in das Gebäudeinnere gelangen. Durch den Einbruchversuch entstand ein Sachschaden von ...

mehr