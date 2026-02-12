Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Bei Auseinandersetzung Pfefferspray eingesetzt

Heilbad Heiligenstadt (ots)

Am Kasseler Tor kam es am Mittwochnachmittag zu einer zunächst verbalen Auseinandersetzung zwischen einem 77-Jährigen und einer 37-Jährigen. Im weiteren verlauf dieses Zwistes wurde der Mann Handgreiflich, wogegen sich die Frau zur wehr setzte. Wenig später griff der Mann zu einem Tierabwehrspray und verletzte die Frau sowie zwei ihrer Kinder leicht durch den Sprühnebel. Alle Beteiligten wurden vor Ort medizinisch betreut.

Ursache des Streites war eine andauernde Streitigkeit zwischen beiden Parteien. Der ältere Mann hatte am Mittwoch vor der Tat Fährräder auf ein Grundstück geworfen, woraufhin die Frau ihn zur Rede stellte.

