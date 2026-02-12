Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Werkzeug aus Dachbox geklaut

Nordhausen (ots)

Unbekannte Täter machten sich in der Nacht von Mittwoch zu Donnerstag, in der Zeit zwischen 23 Uhr und 10 Uhr, an einem Pkw in der Hohensteinerstraße zu schaffen. Die Diebe öffneten hierbei auf unbekannte Arte und Weise eine auf dem Fahrzeug angebrachte Dachbox. In der weiteren Folge entwendeten die Täter das in der Box gelagerte Werkzeug im Wert von mehreren hundert Euro. Anschließend entfernten sich die Diebe unerkannt. Am Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe eines mittleren dreistelligen Betrags.

Wer Hinweise auf die Täter oder das Tatgeschehen geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Nordhausen unter der Tel.: 03631/960 zu melden.

Aktenzeichen: 0037509

