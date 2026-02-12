Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Buntmetalldiebe erbeuten Kabel

Nordhausen (ots)

In der Zeit von Mittwoch 15.30 Uhr bis Donnerstag 7 Uhr betraten derzeit Unbekannte ein Firmengelände im Zeppelinweg. Auf dem Grundstück öffneten die Täter gewaltsam einen Container und entwendeten mehrere Kabelspulen im wert von mehr als 1500 Euro. Anschließend verluden sie das Beutegut und entfernten sich mit einem Fahrzeug vom Tatort.

Beamte der Nordhäuser Polizei kamen zum Einsatz und fahnden nach den Tätern. Zeugen werden gebeten ihre Hinweise der Polizei unter der Telefonnummer 03631/960 zu melden.

Aktenzeichen: 0037265

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell