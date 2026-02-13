Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Technischer Defekt löst Brand aus
Artern (ots)
In den frühen Freitagmorgenstunden kam es in einem Firmengebäude in der Otto-Brünner-Straße in Artern zu einem Brand. Nach ersten Erkenntnissen führte vermutlich ein technischer Defekt innerhalb eines Schaltschrankes zu einer Feuerentwicklung. Aufgrund des schnellen Eingreifens der Kameraden der Feuerwehr konnte das Feuer erfolgreich bekämpft werden, sodass Schlimmeres verhindert werden konnte. Personen wurden glücklicherweise nicht verletzt. Der Sachschaden kann derzeit nicht beziffert werden.
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell