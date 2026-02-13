Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Technischer Defekt löst Brand aus

Artern (ots)

In den frühen Freitagmorgenstunden kam es in einem Firmengebäude in der Otto-Brünner-Straße in Artern zu einem Brand. Nach ersten Erkenntnissen führte vermutlich ein technischer Defekt innerhalb eines Schaltschrankes zu einer Feuerentwicklung. Aufgrund des schnellen Eingreifens der Kameraden der Feuerwehr konnte das Feuer erfolgreich bekämpft werden, sodass Schlimmeres verhindert werden konnte. Personen wurden glücklicherweise nicht verletzt. Der Sachschaden kann derzeit nicht beziffert werden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell