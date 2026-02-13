Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Unfall mit verletzter Person

Worbis (ots)

Am Donnerstagabend kam es auf der Landstraße 3080 zu einem Verkehrsunfall. Ein Fahrzeugführer befuhr mit seinem Auto besagte Landstraße aus Richtung Worbis kommend, in Richtung Abzweig Gernrode. Zeitgleich befuhr ein anderer Autofahrer die Straße in entgegengesetzter Richtung. Als beide Fahrzeuge aneinander vorbeifahren wollten, kam es zu einer Kollision der jeweiligen linken Außenspiegel. Durch die Wucht der Kollision, löste bei einem Pkw der Airbag aus. Aufgrund dessen verletzte sich der Fahrer und musste in ein nahgelegenes Krankenhaus verbracht werden.

