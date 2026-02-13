PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Wem gehört dieses Mountainbike?

Nordhausen (ots)

Am Mittwoch, den 04. Februar, bestreiften Beamte der Polizei den Stadtbereich in Nordhausen. Auf Höhe des Zeppelinwegs fiel den beiden Polizisten eine verdächtige Person auf, welche mit einem Mountainbike unterwegs war. Beim Erblicken des Streifenwagens entledigte sich der unbekannte Mann des Fahrrads und flüchtete. Die Beamten nahmen die Verfolgung auf und konnten dadurch der Person habhaft werden. Auf Nachfrage gab der Mann an, dass er das Fahrrad im Bereich des Südharzer Landhandels gefunden hätte. Die Polizei geht derzeit jedoch davon aus, dass das Fahrrad widerrechtlich entwendet wurde und bittet die Bevölkerung um Mithilfe.

Wer vermisst das abgebildete Mountainbike oder kann Angaben diesbezüglich machen? Hinweise nimmt die Polizei aus Nordhausen unter der Tel.: 03631/960

Aktenzeichen: 0029812

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

