Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Fußgängerin bei Verkehrsunfall leicht verletzt
Nordhausen (ots)
Eine Autofahrerin war am Freitagmorgen, gegen 7 Uhr, in der Karl-Meyer-Straße unterwegs. Als sie nach links auf die Leimbacher Straße abbog, erfasste der Pkw eine Fußgängerin, welche die Leimbacher Straße aus Richtung Karl-Meyer-Straße querte. Die Fußgängerin wurde bei dem Unfall leicht verletzt.
