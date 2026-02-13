PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Fußgängerin bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Nordhausen (ots)

Eine Autofahrerin war am Freitagmorgen, gegen 7 Uhr, in der Karl-Meyer-Straße unterwegs. Als sie nach links auf die Leimbacher Straße abbog, erfasste der Pkw eine Fußgängerin, welche die Leimbacher Straße aus Richtung Karl-Meyer-Straße querte. Die Fußgängerin wurde bei dem Unfall leicht verletzt.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

