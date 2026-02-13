LPI-NDH: Fußgängerin bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Mühlhausen (ots) - Wegen räuberischen Diebstahls ermittelt die Polizei seit einem Vorfall, der sich am Donnerstagabend, gegen 22 Uhr, in Mühlhausen ereignete. Zwei bislang unbekannte Täter machten sich an einem Pkw zu schaffen, der im Bereich eines Kleingartenvereins am Windeberger Kreuz abgestellt war. Außerdem entwendeten die Unbekannten die Kennzeichen des ...

