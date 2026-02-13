Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Vermeintlicher Lottogewinn

Nordhausen (ots)

Wie am Freitagvormittag bekannt wurde, versuchten Betrüger am vergangenen Donnerstag an das Geld eine Rentnerin aus Nordhausen, mit einem vermeintlichen Lottogewinn, zu kommen. Per Telefon teilte eine falsche Lotterieangestellte mit, dass die Geschädigte eine Summe von knapp 40.000 Euro gewonnen hätte. Um diese jedoch ausgezahlt zu bekommen, müsse die Rentnerin lediglich eine Gebühr von 900 Euro entrichten. Glücklicherweise kam es zu keiner Transaktion, sodass die Tat im Versuchsstadium endete.

Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang erneut eindringlich vor der Betrugsmasche des vermeintlichen Lotteriegewinns. Gehen Sie keinesfalls auf Geldforderungen ein. Seien Sie misstrauisch und beenden Sie derartige Telefonate umgehend. Die örtliche Polizei steht Ihnen bei Fragen und Zweifeln jederzeit als Ansprechpartner zur Verfügung

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell