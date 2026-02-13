PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Schwerer Arbeitsunfall - Arbeiter in Klinikum

Sondershausen (ots)

Am Freitag kam es in einem Betrieb in der Schachtstraße zu einem Arbeitsunfall, bei dem ein 40-jähriger Mann schwer verletzt wurde. Ersten Erkenntnissen zufolge führte der Mann Arbeiten an einem Stahlträger durch, der aus noch ungeklärter Ursache auf den 40-Jährigen fiel und diesen teilweise unter sich begrub. Vor Ort wurde er medizinisch behandelt und mit schweren Verletzungen in ein Klinikum gebracht. Neben der Polizei ermittelt auch das Amt für Arbeitsschutz zu den Umständen, die zum Unfall geführt haben.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

