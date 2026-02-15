PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Wohnungseinbruch

Bad Langensalza (ots)

Am Samstag, dem 14.02.2026, musste der Einbruch in ein Einfamilienhaus in Bad Langensalza, Unterm Berge, festgestellt werden. Die Räume im Haus wurden komplett auf den Kopf gestellt, alles wurde verwüstet. Die Bewohnerin war auswärts zu Besuch bei Angehörigen. Zuhause war dafür gesorgt, dass regelmäßig nach dem Rechten geschaut wird. Als man am Samstag das Haus kontrollierte, wurde sofort bemerkte, dass jemand im Haus war. Täter hatten sich Zutritt ins Haus verschafft und nach lohnender Beute gesucht. Die Tat wurde zwischen dem 11.02.2026 bis 14.02.2026,13:30 Uhr begangen. Die Kriminalpolizei Nordhausen hat die Ermittlungen übernommen und sucht nun nach Zeugen. Wer hat Beobachtungen gemacht, die im Zusammenhang mit dem Einbruch stehen können. Ihre Informationen und sachdienlichen Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Nordhausen unter der Telefonnummer +49 (0) 3631-960 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Polizeiinspektion Unstrut-Hainich
Telefon: 03601 4510
E-Mail: pi-unstrut-hainich@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Alle Meldungen Alle
  • 14.02.2026 – 07:35

    LPI-NDH: Streitereien in der Südharzgalerie in Nordhausen

    Nordhausen (ots) - Am frühen Freitagabend kam es in der Nordhäuser Südharzgalerie zu einer Streitigkeit zwischen mehreren Personen. Körperverletzungen und Bedrohungen waren die Tatbestände, die die Nordhäuser Polizei zunächst aufzunehmen hatte. Der Streit, daran auch ein 35 Jahre alter Nordhäuser beteiligt, der aufgrund einer Verletzung am Bein zu diesem Zeitpunkt an einen Rollstuhl gebunden war, hatte sich nach ...

    mehr
  • 13.02.2026 – 23:25

    LPI-NDH: Schwerer Arbeitsunfall - Arbeiter in Klinikum

    Sondershausen (ots) - Am Freitag kam es in einem Betrieb in der Schachtstraße zu einem Arbeitsunfall, bei dem ein 40-jähriger Mann schwer verletzt wurde. Ersten Erkenntnissen zufolge führte der Mann Arbeiten an einem Stahlträger durch, der aus noch ungeklärter Ursache auf den 40-Jährigen fiel und diesen teilweise unter sich begrub. Vor Ort wurde er medizinisch behandelt und mit schweren Verletzungen in ein Klinikum ...

    mehr
  • 13.02.2026 – 15:14

    LPI-NDH: Vermeintlicher Lottogewinn

    Nordhausen (ots) - Wie am Freitagvormittag bekannt wurde, versuchten Betrüger am vergangenen Donnerstag an das Geld eine Rentnerin aus Nordhausen, mit einem vermeintlichen Lottogewinn, zu kommen. Per Telefon teilte eine falsche Lotterieangestellte mit, dass die Geschädigte eine Summe von knapp 40.000 Euro gewonnen hätte. Um diese jedoch ausgezahlt zu bekommen, müsse die Rentnerin lediglich eine Gebühr von 900 Euro ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren