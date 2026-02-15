Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Wohnungseinbruch

Bad Langensalza (ots)

Am Samstag, dem 14.02.2026, musste der Einbruch in ein Einfamilienhaus in Bad Langensalza, Unterm Berge, festgestellt werden. Die Räume im Haus wurden komplett auf den Kopf gestellt, alles wurde verwüstet. Die Bewohnerin war auswärts zu Besuch bei Angehörigen. Zuhause war dafür gesorgt, dass regelmäßig nach dem Rechten geschaut wird. Als man am Samstag das Haus kontrollierte, wurde sofort bemerkte, dass jemand im Haus war. Täter hatten sich Zutritt ins Haus verschafft und nach lohnender Beute gesucht. Die Tat wurde zwischen dem 11.02.2026 bis 14.02.2026,13:30 Uhr begangen. Die Kriminalpolizei Nordhausen hat die Ermittlungen übernommen und sucht nun nach Zeugen. Wer hat Beobachtungen gemacht, die im Zusammenhang mit dem Einbruch stehen können. Ihre Informationen und sachdienlichen Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Nordhausen unter der Telefonnummer +49 (0) 3631-960 entgegen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell