POL-OF: Vielzahl von Einsatzkräften vor Ort: Personen klagten über Atemwegsbeschwerden

Obertshausen (ots)

(me) Um kurz vor 12 Uhr wurden Rettungskräfte und die Polizei zu einer Schule in der Straße "Im Hasenwinkel" gerufen, nachdem sich vor Ort mehrere Personen mit Atemwegsbeschwerden gemeldet hatten.

Nach den derzeitigen Erkenntnissen geht die Polizei davon aus, dass durch Unbekannte mit Pfefferspray innerhalb des Gebäudes hantiert worden war, weshalb ein entsprechendes Verfahren wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung eingeleitet wurde.

Bislang hat die Polizei Kenntnis von knapp 30 Personen die behandelt wurden. Zwei der Betroffenen mussten zur weiteren Abklärung in ein Krankenhaus.

Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben, setzen sich bitte mit der Wache der Polizeistation in Heusenstamm (06104 6908-0) in Verbindung.

Offenbach, 27.02.2026, Pressestelle, Maximilian Edelbluth

