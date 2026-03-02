Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: 49-Jähriger bei versuchtem Raubdelikt verletzt

Offenbach (ots)

(lei) Nach einem gewaltsamen Übergriff am späten Freitagabend im Carl-von-Ossietzky-Weg ermittelt die Polizei wegen eines versuchten Raubdeliktes und sucht Zeugen.

Kurz vor 23 Uhr, so die bisherigen Erkenntnisse, hatten sich drei unbekannte Täter unter einem falschen Vorwand über eine Chat-App mit einem 49-Jährigen zu einem Treffen in Höhe der Hausnummer 6 verabredet. Am vereinbarten Ort sollen sie dem Mann aufgelauert und ihn mit einer Geldforderung konfrontiert haben. Als der 49-Jährige die Zahlung verweigerte und die Polizei verständigen wollte, eskalierte die Situation. Die Täter sollen ihm das Mobiltelefon aus der Hand geschlagen und ihn im weiteren Verlauf zu Boden gebracht sowie gemeinschaftlich geschlagen und getreten haben. Dabei erlitt der Mann aus Westhessen Hämatome im Gesicht, an den Armen und am Oberkörper, weswegen er anschließend vor Ort durch einen Rettungswagen medizinisch erstversorgt werden musste. Das Mobiltelefon wurde letztlich stark beschädigt. Anschließend flüchteten die drei Unbekannten zu Fuß in Richtung Hugo-Wolf-Straße - sie werden als männlich und mit jungem Erscheinungsbild beschrieben. Einer trug einen dunkelgrünen Hoodie sowie eine dunkle Hose. Ein weiterer soll etwa 1,70 Meter groß gewesen sein und eine Cappy sowie eine schwarze Steppjacke getragen haben. Der dritte Beteiligte wird als auffällig groß beschrieben und habe ebenfalls einen Hoodie getragen.

Die Kriminalpolizei bittet nun um weitere Hinweise zu dem Trio oder zum Tatgeschehen. Erreichbar sind die Beamten der zuständigen Kriminalpolizei in Offenbach unter der Telefonnummer 069 8098-1234.

