Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: 32-Jähriger nach Zeigen des "Hitlergrußes" festgenommen: Weitere Anzeige wegen mitgeführtem Springmesser

Dreieich (ots)

(lei) Ein 32 Jahre alter Mann muss sich seit Freitagnachmittag unter anderem wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen sowie einem Verstoß gegen das Waffengesetz verantworten. Ausgangspunkt der Ermittlungen war ein Vorfall kurz nach 17 Uhr im Bereich des Sportplatzes in der Feldgemarkung westlich des Stadtteils Dreieichenhain.

Nach bisherigen Erkenntnissen soll der Mann dort gegenüber zwei Jugendlichen ohne erkennbaren Anlass den sogenannten "Hitlergruß" gezeigt und eine nationalsozialistische Parole gerufen haben. Als die Teenager ihren Unmut hierüber äußerten, habe der Tatverdächtige weitere einschlägige Äußerungen getätigt.

Die beiden Jugendlichen entfernten sich anschließend von dem 32-Jährigen und wandten sich an einen in der Nähe befindlichen Spaziergänger. Dieser alarmierte die Polizei und folgte dem Mann. Polizeibeamte konnten den aus Dreieich stammenden Tatverdächtigen kurze Zeit später in der Nähe seiner Wohnanschrift antreffen und vorläufig festnehmen.

Bei einer Durchsuchung stellten die Polizisten ein verbotenes Springmesser sicher, das beschlagnahmt wurde. Während der polizeilichen Maßnahmen soll der Beschuldigte die eingesetzten Beamten zudem beleidigt haben.

Die Kriminalpolizei sucht weitere Zeugen - diese werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Offenbach unter der Telefonnummer 069 8098-1234 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell