POL-OF: Sprayer auf frischer Tat erwischt; Diensthund machte 24-Jährigen nach Flucht ausfindig; Werbe-Banner angezündet: Zeugen gesucht! und mehr

1. Diensthund machte 24-Jährigen nach Flucht ausfindig: Ermittlungen wegen Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs - Offenbach

(fg) Am Samstagmorgen kam es beginnend in der Kaiserstraße zu einem Polizeieinsatz, bei dem ein Tatverdächtiger nach kurzer Flucht letztlich in einem Hinterhof im Bereich der Bernardstraße / Goethestraße festgenommen werden konnte. Der 24-Jährige war kurz zuvor in das Visier der Einsatzkräfte geraten. Beim Erblicken der Polizei, die eine Verkehrskontrolle durchführen wollte, soll er die Flucht ergriffen und sich auf seinem offenbar nicht versicherten roten Zweirad entfernt haben. Hierbei habe er teilweise sehr riskante Fahrmanöver vollzogen, weshalb auch wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt wird. Im weiteren Verlauf geriet der Tatverdächtige kurzzeitig außer Sicht. Aufgrund dessen wurde ein Diensthund zur Unterstützung angefordert. In einem Hinterhof im Bereich der Bernardstraße / Goethestraße bewies der eingesetzte Diensthund den sprichwörtlich richtigen Riecher: Gemeinsam mit seiner Hundeführerin nahm er die Spur des Mannes auf und führte die eingesetzten Streifen zielgerichtet zu dessen Versteck. Der 24-Jährige hatte sich in liegender Position hinter einer 2,50 Meter hohen Mauer versteckt; es folgte die vorläufige Festnahme. Gegen den Festgenommenen, der mit zum Polizeirevier musste, wurden entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet. So wird ihm noch eine Sachbeschädigung an einem Fahrzeug, Hausfriedensbruch und Beleidigung vorgeworfen. Zudem soll er unter dem Einfluss von Rauschmitteln unterwegs gewesen sein. Weitere Zeugen oder Verkehrsteilnehmende, die durch die Fahrweise des 24-Jährigen möglicherweise gefährdet wurden, melden sich bitte unter der Rufnummer 069 8098-5100 auf der Wache des Polizeireviers.

2. Sprayer auf frischer Tat erwischt - Offenbach

(cb) Am Samstag, gegen 2.35 Uhr, konnten Einsatzkräfte im Rahmen einer Kontrolle einen 24 Jahre alten Mann vorläufig festnehmen, der gerade dabei gewesen sein soll, mehrere Schriftzüge in der Bismarckstraße (130er-Hausnummern) aufzusprayen. Der mutmaßliche Täter beabsichtigte, sich durch Flucht den Polizeibeamten zu entziehen, konnte jedoch vor Ort gestellt werden. Bei der anschließenden Durchsuchung seiner mitgeführten Sachen konnten mehrere Spraydosen aufgefunden und sichergestellt werden. Der entstandene Sachschaden beträgt ersten Schätzungen nach etwa 1.000 Euro. Auf den Frankfurter kommt nun ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Sachbeschädigung zu. Zeugen wenden sich bitte telefonisch unter der Telefonnummer 069 8098-5100 an die Beamten des Offenbacher Polizeireviers.

3. Einbrecher waren in Wohnung von Mehrfamilienhaus: Zeugensuche! - Offenbach

(fg) In der Straße Nordring (70er-Hausnummern) sind Unbekannte zwischen Freitagmittag, 12 Uhr und Samstagmorgen, 23.45 Uhr, in die Wohnung eines dortigen Mehrfamilienhauses eingedrungen. Wie sie in die Räumlichkeiten gelangten, steht bislang nicht fest. Die Unbekannten durchsuchten mehrere Räume, öffneten diverse Schubladen und nahmen unter anderem Bargeld mit. Hinweise zum Einbruch nimmt die Kripo in Offenbach unter der Rufnummer 069 8098-1234 entgegen.

4. Pfefferspray in Bus gesprüht: Polizei ermittelt und sucht nach Zeugen - Offenbach

(fg) Ein Jugendlicher soll am Freitagabend in einem Bus der Linie 105 in der Straße "Markplatz" mit einem Pfefferspray in Richtung des Bodens gesprüht haben, weshalb die Polizei nun ermittelt und nach Zeugen sucht; verletzt wurde nach bisherigen Erkenntnissen niemand. Ein Zeuge hatte die Polizei gegen 23.10 Uhr informiert und mitgeteilt, dass ein Teenager im Alter von rund 15 Jahren mit einem Pfefferspray im Bus herumhantiert und auf den Boden gesprüht hätte. Anschließend sei der Jugendliche davongelaufen. Er trug eine schwarze Jacke, war etwa 1,70 Meter groß und trug eine Kappe. Zeugen, die Hinweise auf den Unbekannten geben können, melden sich bitte unter der Rufnummer 069 8098-5100 auf der Wache des Polizeireviers in Offenbach.

5. Unbekannte schlugen auf 33-Jährigen ein - Offenbach

(cb) Nachdem mehrere Unbekannte am Sonntag, gegen 4.50 Uhr, auf einen 33-Jährigen eingeschlagen hatten, hat die Polizei die Ermittlungen wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung aufgenommen und sucht nach Zeugen des Vorfalls. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen verließ der 33 Jahre alte Mann kurz zuvor einen Kiosk in der Berliner Straße (170er-Hausnumern) und war zu Fuß unterwegs, als er plötzlich von hinten mehrfach gegen den Kopf geschlagen wurde. Zwei Männer eilten dem Mann aus Neu-Isenburg zu Hilfe und wollten den Streit offensichtlich schlichten. Doch auch sie wurden von den Unbekannten mit Faustschlägen angegriffen und leicht verletzt. Im weiteren Verlauf soll einer aus der Gruppe der Angreifer einen messerähnlichen Gegenstand gezogen und diesen drohend den drei Verletzten gezeigt haben. Grund für die Auseinandersetzung könnte ein vorangegangener Streit in einem nahegelegenen Musikklub gewesen sein. Der Täter mit dem messerähnlichen Gegenstand, kann wie folgt beschrieben werden:

- etwa 25 Jahre alt, circa 1,70 Meter groß, kurze Haare und leichter Bart - volltätowierter Arm - Bekleidung: weißes T-Shirt

Ein weiterer Täter wird folgendermaßen beschrieben:

- etwa 25 Jahre alt, circa 1,70 Meter groß und kurze Haare - Bekleidung: blaues T-Shirt

Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten, sich telefonisch unter der Kripo-Hotline (069 8098-1234) zu melden.

6. "Panne" signalisiert: Unbekannte nötigten Autofahrer und beschädigten seinen Nissan - Zeugensuche! - Autobahn 3 / Heusenstamm

(fg) Am Freitagnachmittag, gegen 16.30 Uhr, ereignete sich auf der Autobahn 3 zwischen den Anschlussstellen Obertshausen und Hanau ein Vorfall, weshalb die Polizei nun wegen Nötigung im Straßenverkehr und Sachbeschädigung ermittelt. Ein Nissan-Fahrer sei von einem Fahrzeug mit kroatischem Kennzeichenschild zunächst überholt worden; hierbei hätten die Insassen via Handzeichen eine vermeintliche "Panne" signalisiert. Der Nissan-Lenker hielt daraufhin auf dem Standstreifen an. Aus dem schwarzen Wagen (Van oder SUV), der ebenfalls auf dem Standstreifen angehalten hatte, seien dann zwei dunkel gekleidete Personen ausgestiegen. Der Geschädigte bemerkte dies und setzte seine Fahrt in Richtung Würzburg fort. Die Unbekannten hatten zuvor noch gegen den blauen Kleinwagen geschlagen sowie getreten und hierdurch einen Schaden von rund 250 Euro verursacht. Der Autobahnpolizei liegen nachfolgende Personenbeschreibungen vor: Täter 1:

- männlich, 1,70 bis 1,75 Meter groß, normale Statur

Täter 2:

- männlich, 1,60 bis 1,65 Meter groß, schmächtige Statur

Hinweise bitte an die Wache der Polizeiautobahnstation Südosthessen unter der Rufnummer 06181 9010-0.

7. Schwarzer Porsche aufgebrochen: Zeugen gesucht! - Heusenstamm

(cb) Ein schwarzer Porsche Cayenne, welcher auf einem Parkplatz im "Seligenstädter Grund" (10er-Hausnummern) abgestellt war, wurde in der Nacht zum Samstag aufgebrochen. Der Fahrzeugeigentümer stellte seinen Wagen mit OF-Kennzeichen am Freitag, gegen 19 Uhr, ab. Am Samstagmorgen, gegen 6.30 Uhr, musste er feststellen, dass Fahrzeugteilediebe sein Auto auf unbekannte Weise geöffnet, verbaute Fahrzeugteile aus dem Kofferraum abmontiert und gestohlen hatten. Hierdurch richteten die Unbekannten einen Sachschaden von etwa 3.000 Euro an. Zeugenhinweise nehmen die Beamten des Fachkommissariats unter der Rufnummer 069 8098-1234 entgegen.

8. Nach zwei Raubdelikten Anfang des Jahres: sechs jugendliche Tatverdächtige von zivilen Einsatzkräften vorläufig festgenommen - Dietzenbach

(fg) Nach einem Raubdelikt und einer versuchten Tat verzeichnete die Polizei bereits am 19. Februar einen Ermittlungserfolg. Zivilkräfte nahmen insgesamt sechs jugendliche Tatverdächtige im Alter von 15 und 16 Jahren in Dietzenbach vorläufig fest.

Tasche entrissen - 29. Januar 2026:

Ein 25-Jähriger beabsichtigte am 29. Januar 2026 in Dietzenbach "Am Stadtpark" eine hochwertige Uhr zu erstehen; zuvor via Verkaufsportal vereinbart. Doch anstatt des vermeintlichen Veräußerers erwarteten den aus Nordrhein-Westfalen stammenden Mann gegen 17.45 Uhr am verabredeten Treffpunkt sechs bis sieben jugendliche Unbekannte. Diese sollen seine mitgeführte rote Tasche, in der sich unter anderem einige hundert Euro Bargeld und ein Handy befanden, geraubt haben. Im Anschluss flohen die Täter mit ihrer Beute in einem weißen Golf (wir berichteten am Folgetag unter der Meldung Nummer 5: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43561/6207382).

Versuchter Raub - 12. Februar 2026:

Ein Interessent verabredete sich am 12. Februar über eine App zum Kauf einer hochwertigen Uhr. Am vereinbarten Treffpunkt, in der Straße "Am Stadtpark", traf der Mann gegen 15 Uhr auf der Straße auf zwei junge Unbekannte. Er flüchtete daraufhin zu seinem in der Nähe abgeparkten Auto und schloss sich darin ein, weshalb die beiden Täter von ihm abließen. Einer der jungen Männer soll einen Elektroschocker in der Hand gehalten haben. Des Weiteren konnte der Geschädigte im angrenzenden Park fünf bis sechs weitere Jugendliche wahrnehmen.

Umfassende Ermittlungen und operative Maßnahmen führten zu Festnahmen

Im Nachgang des Raubes vom 29. Januar und der versuchten Tat vom 12. Februar kam es seitens der Polizei zu umfassenden operativen Maßnahmen sowie Ermittlungen unter Einbindung der zuständigen Staatsanwaltschaft. Am 19. Februar erfolgten sodann die vorläufigen Festnahmen der sechs Tatverdächtigen.

Vor Ort konnte eine vermeintliche "Vorzeigeuhr" sowie ein Pfefferspray sichergestellt werden. Die Beschuldigten mussten allesamt mit in das Polizeipräsidium am Spessartring, wo erkennungsdienstliche Behandlungen sowie DNA-Entnahmen durchgeführt wurden.

Bei der Durchsuchung der Wohnräume fanden Beamtinnen und Beamte die auffällig rote Tasche, die mutmaßlich am 29. Januar geraubt worden war. Die Zuordnung weiterer möglicher Raubstraftaten ist Bestandteil der andauernden Ermittlungen. Nach den polizeilichen Maßnahmen wurden die Tatverdächtigen an ihre jeweiligen Erziehungsberechtigten übergeben.

Zeugen der geschilderten Sachverhalte werden gebeten, sich nach wie vor unter der Rufnummer 069 8098-1234 bei der Kriminalpolizei in Offenbach zu melden. Weiterhin gibt es unter nachfolgendem Link wichtige Tipps zum richtigen Verhalten bei vereinbarten Verkaufsgeschäften https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43561/6219839.

9. Werbe-Banner angezündet: Zeugen gesucht! - Dietzenbach

(fg) Wegen Sachbeschädigung durch Feuer ermittelt die Polizei, nachdem Unbekannte am Samstag einen Werbe-Banner an einem Zaunelement eines Tennisvereins in der Limesstraße angezündet hatten. Durch den Brand entstand ein Schaden von rund 75 Euro. Feuerwehr und Polizei wurden kurz vor 19 Uhr alarmiert und rückten entsprechend aus. Das Banner war an einem Zaun der Otto-Lehr-Sportanlage angebracht. Zeugen, die Hinweise auf den oder die Täter geben können, melden sich bitte unter der Rufnummer 069 8098-1234 bei der Polizei.

10. Nach Verdacht von illegalen Kraftfahrzeugrennen und Verkehrsunfällen: Polizei führte verstärkte Kontrollen durch - Offenbach / Mühlheim am Main

(me) Nachdem es in der Vergangenheit zu Verkehrsunfällen gekommen war, bei denen der Verdacht der nicht angepassten oder überhöhten Geschwindigkeit bestand und mehrere Anzeigen wegen des Verdachts illegaler Kraftfahrzeugrennen gefertigt worden waren (wir berichteten unter anderem: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43561/6218697 und https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43561/6187515), reagierte die Polizei und führte im Bereich der Mühlheimer Straße jüngst verstärkte Kontrollen im Hinblick auf die Einhaltung der dort zulässigen Geschwindigkeit durch. Im Zeitraum vom 20. Februar bis zum 27. Februar richteten die Beamtinnen und Beamten der Verkehrsinspektion des Polizeipräsidiums Südosthessen täglich stationäre oder mobile Verkehrskontrollen von etwa zwei Stunden ein. In diesem Zeitraum wurden insgesamt 16.787 Fahrzeuge aller Art gemessen. Von den Gemessenen verstießen circa 3,5 Prozent der Fahrzeugführerinnen und Fahrzeugführer gegen die zulässige Höchstgeschwindigkeit. Auf drei der Lenker kommt neben einem Bußgeld auch ein Fahrverbot zu. Um noch mehr zur Sicherheit der Verkehrsteilnehmer beizutragen, sind durch die Polizei auch künftig Verkehrskontrollen auf der Mühlheimer Straße und in anderen Bereichen geplant.

11. Einbrecher am Werk: Zeugen gesucht! - Neu-Isenburg

(me) Im Verlauf des Wochenendes waren in Neu-Isenburg und im Stadtteil Gravenbruch Einbrecher unterwegs. Bislang sind bei der Polizei zwei Strafanzeigen in diesem Zusammenhang gefertigt worden. Zwischen Samstag, 19 Uhr und Sonntag, 10.50 Uhr, brach ein Langfinger gewaltsam in eine Erdgeschosswohnung in der Heinestraße (20er-Hausnummern) ein. Auf der Suche nach Wertgegenständen wurde er offenbar nicht fündig, hinterließ aber einen Sachschaden von etwa 1.000 Euro. Circa 300 Euro Bargeld nahm ein Eindringling aus einem Einfamilienhaus in der Fasanenstraße (einstellige Hausnummern) mit, nachdem dieser eine Fensterscheibe eingeworfen und so in das Wohnhaus gelangt war. Auch hier wird der entstandene Schaden auf etwa 1.000 Euro beziffert. Die Kriminalpolizei ermittelt nun in beiden Fällen und sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen. Diese melden sich bitte über die Hotline 069 8098-1234 bei den Ermittlern aus Heusenstamm.

12. Auf Goldarmband abgesehen: Seniorin durchschaute Gauner - Mühlheim am Main

(me) Dank der schnellen Auffassungsgabe einer Seniorin am Samstagmittag blieb ihr Goldarmband in ihrem Besitz und die Gauner mussten flüchten. Gegen 11.45 Uhr wurde die Rentnerin in der Leonhardstraße (20er-Hausnummern) aus einem hellen Fahrzeug heraus durch eine etwa 40 Jahre alte Frau angesprochen. Die Beifahrerin trug ein auffallend weißes Gewand mit bunten Mustern und ein dazu passendes Kopftuch. Während des Gesprächs streiften die Insassin und der Fahrer der Fußgängerin mehreren mutmaßlich falsche Goldarmbänder über. Die 90-Jährige erkannte die Intention der beiden und legte den falschen Schmuck schnell wieder ab. Hiernach fuhren die beiden Betrüger zügig in unbekannte Richtung davon. Zeugen des Geschehens setzen sich bitte mit der Kripo in Offenbach unter der Telefonnummer 069 8098-1234 in Verbindung.

13. Geldkassette aus Museum gestohlen: Wer hat etwas gesehen? - Dreieich

(fg) In den Räumlichkeiten eines Museums in der Fahrgasse (50er-Hausnummern) in Dreieichenhain waren Unbekannte am Samstagmorgen zugange und stahlen eine Geldkassette. Nach bisherigen Erkenntnissen löste der Alarm gegen 0.45 Uhr aus. Um in das Innere zu gelangen, hatten die Täter eine Glasscheibe einer Balkontür im ersten Obergeschoss des Museums eingeschlagen. Daraufhin betraten sie über die zerstörte Glastür das Museum, begaben sich in das Erdgeschoss und nahmen eine Geldkassette aus dem Empfangsbereich an sich. Mit der Beute flohen die Eindringlinge anschließend über den zuvor genutzten Einstiegsweg. Zeugen melden sich bitte unter der Rufnummer 069 8098-1234 bei der Kripo.

14. Zeugensuche nach Einbruch in Gaststätte - Dreieich

(me) Über eine eingeworfene Fensterfront verschaffte sich ein bis dato noch Unbekannter zwischen Donnerstag und Freitag widerrechtlich Zugang zu einer Gaststätte in der Koberstädter Straße (einstellige Hausnummern). In der Zeit zwischen 23.30 Uhr und 9 Uhr gelangte der Übeltäter in den Gastraum, nachdem er augenscheinlich den Rollladen nach oben geschoben und das dahinter befindliche Fenster mit einem Stein eingeworfen hatte. Im weiteren Verlauf verwüstete der Unhold noch weitere Teile des Innenbereichs. Ob etwas entwendet wurde, ist bislang noch unklar. Der angerichtete Schaden wird auf etwa 1.400 Euro geschätzt. Die Wache der Polizeistation in Langen nimmt Hinweise unter der Nummer 06103 9030-0 entgegen.

15. Handwerkerleistungen zu "guten" Preisen: Polizei sucht nach Zeugen - Mainhausen

(me) Mindestens zwei Personen hatten im Verlauf des Samstags Besuch von Handwerkern, die ihnen Arbeiten zu äußerst verlockenden Preisen anboten. Während eine Dame aus der Wiesenstraße die Dienstleistungen ablehnte, ließ sich eine Frau aus der Forsthausstraße (einstellige Hausnummern) auf das "Angebot" ein. Aus den wenigen hundert Euro wurden am Ende des Tages mehrere tausend Euro. Neben dem enormen Preisanstieg wurden die Arbeiten auch nicht wie vorab besprochen ausgeführt, weshalb die Polizei nun wegen des Verdachts des Wuchers ermittelt. Zu den vier Handwerkern liegen den Beamten folgende Beschreibungen vor:

- etwa 20, 35 und 50 Jahre alt - alle zwischen 1,70 und 1,80 Meter groß - trugen blaue Arbeitskleidung

Sie sollen mit einem dunkelblauen und einem weißen Transporter angereist sein. Beide Wagen hatten ungarische Kennzeichenschilder. Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben und Hinweise zu den "Handwerkern" geben können, melden sich bitte bei der Polizeistation in Seligenstadt (06182 8930-0).

In Zusammenhang mit solchen spontanen Angeboten an der Haustür gibt die Polizei folgende Tipps:

- Falls plötzlich angebliche Handwerker ohne von Ihnen erteilten Auftrag an Ihrer Tür klingeln und zu einem "Spottpreis" Leistungen anbieten, die normalerweise wesentlich teurer sind, seien Sie misstrauisch! Gesundes Misstrauen ist keine Unhöflichkeit!

- Bei angeblichen Dienstleistern kann es helfen, diese zunächst vor der verschlossenen Tür warten und sich zudem einen Ausweis zeigen zu lassen. Ein anschließender Anruf bei der Firma sollte über die Echtheit des Mitarbeiters Klarheit bringen.

- Wenn Sie sich unsicher sind, holen Sie sich Unterstützung von ihren Nachbarn oder melden Sie sich bei der Polizei.

- Weitere hilfreiche Präventionstipps erhalten Sie bei der sicherungstechnischen und verhaltensorientierten Prävention des Polizeipräsidiums Südosthessen unter der Rufnummer 069 8098-2424 oder im Internet unter www.polizei-beratung.de

