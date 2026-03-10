PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Viersen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Einbruch in Einfamilienhaus - Haben Sie etwas beobachtet?

Willich-Neersen (ots)

Am Montag kam es zwischen 9 Uhr und 13:40 Uhr zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Kickenstraße in Neersen. Mindestens eine unbekannte Person verschaffte sich über die Terrassentür Zugang zum Haus. Gestohlen wurde Bargeld, Schmuck und Goldmünzen. Der Eigentümer fand das Haus in einem sehr durchwühlten Zustand vor. Falls Sie am Montag also eine verdächtige Beobachtung gemacht haben, melden Sie sich bitte beim Kriminalkommissariat 2 unter der Rufnummer 02162/377-0. /jk (158)

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Kreispolizeibehörde Viersen

Telefon: 02162/377-1191
pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Viersen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Viersen
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Viersen
Alle Meldungen Alle
  • 10.03.2026 – 11:22

    POL-VIE: Junger Mann ausgeraubt - Kriminalpolizei sucht Hinweise

    Viersen (ots) - Am Montagmorgen gegen 07:40 Uhr wurde ein 18-Jähriger aus Viersen in der Gartenstraße, Ecke Löhstraße, ausgeraubt. Der 18-Jährige wartete gerade an der dortigen Bushaltestelle, als drei unbekannte Männer aus dem Löhcenter in seine Richtung kamen und ihn direkt ansprachen. Er holte seine Kopfhörer aus den Ohren, um die Männer zu verstehen. Er wurde sofort beleidigt, dann schlugen alle drei auf ihn ...

    mehr
  • 09.03.2026 – 14:44

    POL-VIE: Telefonbetrüger geben sich als Gerichtsvollzieher aus.

    Kempen (ots) - Etwa 30 Menschen haben sich heute beim Amtsgericht Kempen gemeldet und gefragt, ob es richtig sei, dass ein Gerichtsvollzieher per Telefon angebliche Forderungen stellt. Sie hatten einen Anruf erhalten, bei dem im Telefon-Display die Nummer des Amtsgerichts angezeigt wurde. Die Mitarbeitenden des Amtsgerichts konnten alle Anrufer beruhigen. Nein! Natürlich ruft ein Gerichtsvollzieher nicht an und stellt ...

    mehr
  • 09.03.2026 – 14:42

    POL-VIE: Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr? Polizei sucht Hinweise!

    Viersen-Mönchengladbach (ots) - Am Samstagabend gegen 22:10 Uhr war eine 53-jährige Frau aus Niederkrüchten auf der Autobahn 52 kurz vor dem Kreuz zur A 61 in Richtung Roermond unterwegs. Auf Höhe des Rastplatzes Bockerter Heide wurde ihre Windschutzscheibe durch einen unbekannten Gegenstand beschädigt. Dies geschah, als sie eine Fußgängerbrücke passierte. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren