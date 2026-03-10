Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Einbruch in Einfamilienhaus - Haben Sie etwas beobachtet?

Willich-Neersen (ots)

Am Montag kam es zwischen 9 Uhr und 13:40 Uhr zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Kickenstraße in Neersen. Mindestens eine unbekannte Person verschaffte sich über die Terrassentür Zugang zum Haus. Gestohlen wurde Bargeld, Schmuck und Goldmünzen. Der Eigentümer fand das Haus in einem sehr durchwühlten Zustand vor. Falls Sie am Montag also eine verdächtige Beobachtung gemacht haben, melden Sie sich bitte beim Kriminalkommissariat 2 unter der Rufnummer 02162/377-0. /jk (158)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell