PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Viersen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Junger Mann ausgeraubt - Kriminalpolizei sucht Hinweise

Viersen (ots)

Am Montagmorgen gegen 07:40 Uhr wurde ein 18-Jähriger aus Viersen in der Gartenstraße, Ecke Löhstraße, ausgeraubt. Der 18-Jährige wartete gerade an der dortigen Bushaltestelle, als drei unbekannte Männer aus dem Löhcenter in seine Richtung kamen und ihn direkt ansprachen. Er holte seine Kopfhörer aus den Ohren, um die Männer zu verstehen. Er wurde sofort beleidigt, dann schlugen alle drei auf ihn ein und entwendeten seine Kopfhörer. Der Viersener schaffte es, in Richtung Hauptstraße zu flüchten. Zunächst nahmen die Männer die Verfolgung auf, flüchteten dann aber in Richtung Gartenstraße. Alle drei Männer waren zwischen 18 und 20 Jahre alt, 180-190 cm groß, schlank und dunkelhäutig. Einer hatte lockige Haare bis zum Hals und trug eine schwarze Jacke. Ein weiterer trug eine schwarze Nike-Mütze, einen weißen Pullover und eine Jogginghose. Der Dritte hatte große Ohren und Lippen und trug einen schwarzen Kapuzenpullover und eine schwarze Jeans. Das Kriminalkommissariat 5 fragt nun: Haben Sie Hinweise zu den unbekannten Männern? Dann melden Sie sich bitte unter der Rufnummer 02162/377-0. /jk (157)

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Kreispolizeibehörde Viersen

Telefon: 02162/377-1191
pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Viersen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Viersen
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Viersen
Alle Meldungen Alle
  • 09.03.2026 – 14:44

    POL-VIE: Telefonbetrüger geben sich als Gerichtsvollzieher aus.

    Kempen (ots) - Etwa 30 Menschen haben sich heute beim Amtsgericht Kempen gemeldet und gefragt, ob es richtig sei, dass ein Gerichtsvollzieher per Telefon angebliche Forderungen stellt. Sie hatten einen Anruf erhalten, bei dem im Telefon-Display die Nummer des Amtsgerichts angezeigt wurde. Die Mitarbeitenden des Amtsgerichts konnten alle Anrufer beruhigen. Nein! Natürlich ruft ein Gerichtsvollzieher nicht an und stellt ...

    mehr
  • 09.03.2026 – 14:42

    POL-VIE: Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr? Polizei sucht Hinweise!

    Viersen-Mönchengladbach (ots) - Am Samstagabend gegen 22:10 Uhr war eine 53-jährige Frau aus Niederkrüchten auf der Autobahn 52 kurz vor dem Kreuz zur A 61 in Richtung Roermond unterwegs. Auf Höhe des Rastplatzes Bockerter Heide wurde ihre Windschutzscheibe durch einen unbekannten Gegenstand beschädigt. Dies geschah, als sie eine Fußgängerbrücke passierte. ...

    mehr
  • 09.03.2026 – 14:42

    POL-VIE: Brände am Samstag - Kripo ermittelt

    Kreis Viersen (ots) - Am Samstag kam es zu drei Bränden, bei denen die Polizei Brandstiftung nicht ausschließen kann. Der erste Brand ereignete sich am Samstag gegen 07:25 Uhr in der Bahnstraße in St. Tönis. Eine Zeugin entdeckte einen brennenden Müllcontainer und alarmierte die Feuerwehr und die Polizei. Gegen 13:10 Uhr brannte in Tönisvorst-Vorst eine Papiermülltonne in der Butzenstraße. Um 14:10 Uhr kam es in ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren