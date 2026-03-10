Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Junger Mann ausgeraubt - Kriminalpolizei sucht Hinweise

Viersen (ots)

Am Montagmorgen gegen 07:40 Uhr wurde ein 18-Jähriger aus Viersen in der Gartenstraße, Ecke Löhstraße, ausgeraubt. Der 18-Jährige wartete gerade an der dortigen Bushaltestelle, als drei unbekannte Männer aus dem Löhcenter in seine Richtung kamen und ihn direkt ansprachen. Er holte seine Kopfhörer aus den Ohren, um die Männer zu verstehen. Er wurde sofort beleidigt, dann schlugen alle drei auf ihn ein und entwendeten seine Kopfhörer. Der Viersener schaffte es, in Richtung Hauptstraße zu flüchten. Zunächst nahmen die Männer die Verfolgung auf, flüchteten dann aber in Richtung Gartenstraße. Alle drei Männer waren zwischen 18 und 20 Jahre alt, 180-190 cm groß, schlank und dunkelhäutig. Einer hatte lockige Haare bis zum Hals und trug eine schwarze Jacke. Ein weiterer trug eine schwarze Nike-Mütze, einen weißen Pullover und eine Jogginghose. Der Dritte hatte große Ohren und Lippen und trug einen schwarzen Kapuzenpullover und eine schwarze Jeans. Das Kriminalkommissariat 5 fragt nun: Haben Sie Hinweise zu den unbekannten Männern? Dann melden Sie sich bitte unter der Rufnummer 02162/377-0. /jk (157)

