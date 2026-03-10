Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Gebrauchtwagen vom Hof eines Autohändlers gestohlen

Kempen (ots)

Unbekannte haben am späten Sonntagabend einen Fiat 500L von einem Autohändler in der Otto-Schott-Straße gestohlen. Um 23 Uhr fuhren drei bis vier Personen mit einer Mercedes A-Klasse vor den Hof des Autohauses. Auf dem Hof entwendeten sie zunächst die Kennzeichen eines anderen Wagens und befestigten diese dann an einem weißen Fiat 500L aus dem Jahr 2013. Anschließend flüchteten die Täter mit dem entwendeten Pkw und dem Mercedes in Richtung Kerkener Straße. Haben Sie Hinweise zu den Unbekannten oder zum Verbleib des weißen Fiat? Dann melden Sie sich bitte beim Kriminalkommissariat 2 unter der Rufnummer 02162/377-0. /jk (160)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell