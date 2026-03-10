PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Zwei Diebstähle aus Läden in der Viersener Fußgängerzone

Viersen (ots)

Am Montag kam es zu zwei Diebstählen aus Läden in der Viersener Fußgängerzone. Möglicherweise wurden diese von denselben Tätern begangen. Der erste ereignete sich gegen 14:10 Uhr in einem Handygeschäft in der Hauptstraße. Hier entwendeten die unbekannten Männer unbemerkt eine Smartwatch aus dem Verkaufsraum. Nur zehn Minuten später kam es zum Diebstahl einer Marken-Sonnenbrille in einem Optikgeschäft, welches sich ebenfalls auf der Hauptstraße befindet. Bei beiden Diebstählen betraten drei junge Männer mit schwarzen Haaren im Alter von 16 bis 20 Jahren die Geschäfte. Einer von ihnen trug eine auffällige blaue Markenjacke von Gucci. Haben Sie Hinweise zu den Unbekannten? Dann melden Sie sich bitte beim Kriminalkommissariat 5 unter der Rufnummer 02162/377-0. /jk (161)

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Kreispolizeibehörde Viersen

Telefon: 02162/377-1191
pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell

