Polizei Wuppertal

POL-W: W Schwerverletzte Frau nach Verkehrsunfall

Wuppertal (ots)

Am Dienstag (24.02.2026, 12:10 Uhr), kam es auf der Vohwinkeler Straße zu einem Zusammenstoß zwischen einer Fußgängerin (66) und einem Kastenwagen. Die 66-jährige Wuppertalerin beabsichtigte die Vohwinkeler Straße in der Nähe der Rubensstraße zu überqueren. Als sie auf die Fahrbahn trat, kollidierte sie mit dem Außenspiegel eines vorbeifahrenden Peugeot Boxer. Der Fahrzeugführer (33) war in Richtung Elberfeld unterwegs. Die Frau erlitt schwere Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte sie in ein Krankenhaus. Es entstand geringer Sachschaden. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Vohwinkeler Straße temporär gesperrt.

