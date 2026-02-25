PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Wuppertal

POL-W: W Schwerverletzte Frau nach Verkehrsunfall

Wuppertal (ots)

Am Dienstag (24.02.2026, 12:10 Uhr), kam es auf der Vohwinkeler 
Straße zu einem Zusammenstoß zwischen einer Fußgängerin (66) und 
einem Kastenwagen.

Die 66-jährige Wuppertalerin beabsichtigte die Vohwinkeler Straße in 
der Nähe der Rubensstraße zu überqueren. Als sie auf die Fahrbahn 
trat, kollidierte sie mit dem Außenspiegel eines vorbeifahrenden 
Peugeot Boxer. Der Fahrzeugführer (33) war in Richtung Elberfeld 
unterwegs.

Die Frau erlitt schwere Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte sie 
in ein Krankenhaus.

Es entstand geringer Sachschaden. Für die Dauer der Unfallaufnahme 
war die Vohwinkeler Straße temporär gesperrt.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284-2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

