Polizei Wuppertal

POL-W: W/RS/SG Einbrüche seit dem vergangenen Wochenende

Wuppertal (ots)

Seit dem vergangenen Wochenende nahm die Polizei im Bergische 
Städtedreieck folgende Einbrüche und Einbruchversuche auf.

Wuppertal - Am 21.02.2026, zwischen 16:20 Uhr und 22:15 brachen 
Unbekannte eine Wohnung in einem Mehrparteienhaus an der Straße 
Klippe auf. Der oder die Täter stahlen Elektronikartikel.

An der Linderhauser Straße gelangten Einbrecher am 22.02.2026 um 
06:08 Uhr in die Geschäftsräume eines Autohauses. Als die Alarmanlage
auslöste, flüchteten die Straftäter.

Ein Computer, Werkzeug und Autoschlüssel stahlen Diebe aus Lager und 
Fabrikationsräumen an der Straße Hölker Feld. Die Tat spielte sich 
zwischen dem 20.02.2026, 14:45 Uhr und dem 22.02.2026, 14:00 Uhr ab.

Ein Mann (34) und eine Frau (41) konnten mutmaßlich bei einem 
Einbruch auf frischer Tat von Wohnungsinhabern festgehalten und 
später von Polizisten bei einem Einbruch an der Bayreuther Straße 
festgenommen werden.  

Remscheid - Am Fürberg verschafften sich bislang unbekannte Täter 
gewaltsam Zugang zu der Fahrzeughalle einer Firma zwischen dem 
18.02.2026, 17:15 Uhr und dem 20.02.2026, 07:00 Uhr. Der oder die 
Täter stahlen ein Auto.

Solingen - Zwischen dem 19.02.2026, 15:40 Uhr und dem 20.02.2026, 
08:00 Uhr brachen Straftäter in eine Doppelhaushälfte an der 
Severinstraße ein. Es liegen noch keine Hinweise zur Beute vor.

An der Straße Landwehr kam es zwischen dem 21.02.2026, 19:10 Uhr und 
dem 22.02.2026, 12:00 Uhr zu einem Einbruch in Geschäftsräume einer 
Firma für Bodenbeläge. Nach ersten Erkenntnissen wurden elektronische
Gegenstände gestohlen.

Bargeld, Werkzeug und elektronische Geräte stahlen Diebe aus einer 
Firma an der Löhdorfer Straße. Die Tatereignete sich zwischen dem 
21.02.2026, 12:00 Uhr und dem 23.02.2026, 06:45 Uhr.

Die Polizei bittet Zeugen und Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer 
0202/284-0 zu melden.

Schützen sie Ihr Eigentum. Lassen Sie sich von der Kriminalpolizei 
zum Thema Einbruchschutz unter der Rufnummer 0202/284-1801 beraten.
