Polizei Wuppertal

POL-W: W/RS/SG Einbrüche seit dem vergangenen Wochenende

Wuppertal (ots)

Seit dem vergangenen Wochenende nahm die Polizei im Bergische Städtedreieck folgende Einbrüche und Einbruchversuche auf. Wuppertal - Am 21.02.2026, zwischen 16:20 Uhr und 22:15 brachen Unbekannte eine Wohnung in einem Mehrparteienhaus an der Straße Klippe auf. Der oder die Täter stahlen Elektronikartikel. An der Linderhauser Straße gelangten Einbrecher am 22.02.2026 um 06:08 Uhr in die Geschäftsräume eines Autohauses. Als die Alarmanlage auslöste, flüchteten die Straftäter. Ein Computer, Werkzeug und Autoschlüssel stahlen Diebe aus Lager und Fabrikationsräumen an der Straße Hölker Feld. Die Tat spielte sich zwischen dem 20.02.2026, 14:45 Uhr und dem 22.02.2026, 14:00 Uhr ab. Ein Mann (34) und eine Frau (41) konnten mutmaßlich bei einem Einbruch auf frischer Tat von Wohnungsinhabern festgehalten und später von Polizisten bei einem Einbruch an der Bayreuther Straße festgenommen werden. Remscheid - Am Fürberg verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zugang zu der Fahrzeughalle einer Firma zwischen dem 18.02.2026, 17:15 Uhr und dem 20.02.2026, 07:00 Uhr. Der oder die Täter stahlen ein Auto. Solingen - Zwischen dem 19.02.2026, 15:40 Uhr und dem 20.02.2026, 08:00 Uhr brachen Straftäter in eine Doppelhaushälfte an der Severinstraße ein. Es liegen noch keine Hinweise zur Beute vor. An der Straße Landwehr kam es zwischen dem 21.02.2026, 19:10 Uhr und dem 22.02.2026, 12:00 Uhr zu einem Einbruch in Geschäftsräume einer Firma für Bodenbeläge. Nach ersten Erkenntnissen wurden elektronische Gegenstände gestohlen. Bargeld, Werkzeug und elektronische Geräte stahlen Diebe aus einer Firma an der Löhdorfer Straße. Die Tatereignete sich zwischen dem 21.02.2026, 12:00 Uhr und dem 23.02.2026, 06:45 Uhr. Die Polizei bittet Zeugen und Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer 0202/284-0 zu melden. Schützen sie Ihr Eigentum. Lassen Sie sich von der Kriminalpolizei zum Thema Einbruchschutz unter der Rufnummer 0202/284-1801 beraten. Im Auftrag

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell