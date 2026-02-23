POL-W: W Unfall auf der Bendahler Straße

Wuppertal (ots) - Gestern Abend (22.02.2026, 18:35 Uhr) kam es in Solingen zu einem Unfall, bei dem ein Fußgänger Verletzungen erlitt. Ein 40-Jähriger war mit seinem Chevrolet Spark auf der Klingenstraße unterwegs, als ein 28-Jähriger zu Fuß die Fahrbahn überquerte. Dabei kam es zum Zusammenstoß, in dessen Folge der Fußgänger Verletzungen erlitt. Der Rettungsdienst brachte ihn zur Behandlung in ein Krankenhaus. ...

