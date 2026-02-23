PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Wuppertal

POL-W: W Unfall auf der Bendahler Straße

Wuppertal (ots)

Am 20.02.2026, gegen 20:45 Uhr, kam es auf der Bendahler Straße zu 
einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Fußgänger (56).

Ein 72-jährger Mann fuhr mit seinem Honda Jazz die Bendahler Straße 
in Richtung Mauerstaße, als der 56-Jährige unvermittelt auf die 
Fahrbahn trat. Bei der darauffolgenden Karambolage wurde der 
Fußgänger schwer verletzt. 

Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus. Es entstand ein 
Sachschaden von circa 500 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284-2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

