POL-W: W Unfall auf der Bendahler Straße
Wuppertal (ots)
Am 20.02.2026, gegen 20:45 Uhr, kam es auf der Bendahler Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Fußgänger (56). Ein 72-jährger Mann fuhr mit seinem Honda Jazz die Bendahler Straße in Richtung Mauerstaße, als der 56-Jährige unvermittelt auf die Fahrbahn trat. Bei der darauffolgenden Karambolage wurde der Fußgänger schwer verletzt. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus. Es entstand ein Sachschaden von circa 500 Euro.
Rückfragen bitte an:
Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284-2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de
Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W
Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell