Polizei Wuppertal

POL-W: W Zwei Schwerverletzte nach Verkehrsunfall

Wuppertal (ots)

Am 22.02.2026, gegen 22:10 Uhr, ereignete sich auf der Straße Werbsiepen ein Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrzeugen. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr ein 22-Jähriger mit seinem VW-Polo auf der Straße Werbsiepen in Richtung Süden. Aus bislang noch ungeklärter Ursache kam es zu einem Zusammenstoß mit dem Mercedes Sprinter eines 23-Jährigen, der in entgegengesetzter Richtung unterwegs war. Durch den Unfall erlitten beide Fahrer schwere Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte sie in Krankenhäuser. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 30.000 Euro. Während der Unfallaufnahme war die Straße Werbsiepen in beide Fahrtrichtungen gesperrt. Im weiteren Verlauf kam es temporär noch zu Einschränkungen für den Individualverkehr. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

