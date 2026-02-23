PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Wuppertal

POL-W: W Zwei Schwerverletzte nach Verkehrsunfall

Wuppertal (ots)

Am 22.02.2026, gegen 22:10 Uhr, ereignete sich auf der Straße 
Werbsiepen ein Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrzeugen.

Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr ein 22-Jähriger mit seinem VW-Polo
auf der Straße Werbsiepen in Richtung Süden. Aus bislang noch 
ungeklärter Ursache kam es zu einem Zusammenstoß mit dem Mercedes 
Sprinter eines 23-Jährigen, der in entgegengesetzter Richtung 
unterwegs war.

Durch den Unfall erlitten beide Fahrer schwere Verletzungen. Der 
Rettungsdienst brachte sie in Krankenhäuser. Die Fahrzeuge waren 
nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Es entstand ein 
Sachschaden in Höhe von circa 30.000 Euro.

Während der Unfallaufnahme war die Straße Werbsiepen in beide 
Fahrtrichtungen gesperrt. Im weiteren Verlauf kam es temporär noch zu
Einschränkungen für den Individualverkehr.

Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen zur Unfallursache 
aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284-2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

