Polizei Wuppertal

POL-W: W Trickbetrüger erbeuten hochwertigen Schmuck - Polizei bittet um Zeugen

Wuppertal (ots)

Am Freitag (20.02.2026, um 08:30 Uhr) erbeutete ein Unbekannter 
hochwertigen Schmuck bei einem Trickbetrug in Wuppertal-Vohwinkel.

Um 07:45 Uhr rief ein vermeintlicher Kriminalbeamter bei einer 
81-jährigen Frau an. Er gab vor, dass in der Wohnsiedlung Täter 
unterwegs seien und ältere Menschen um ihr Vermögen betrügen würden. 
Um ihre Vermögenswerte zu schützen, wolle die Polizei den Schmuck 
sicherstellen. Ein vermeintlicher Oberstaatsanwalt, der ebenfalls 
kurz mit der Geschädigten telefonierte, bestätigte die Angaben.

Gegen 08:30 Uhr ließ die Geschädigte einen unbekannten Mann ins Haus.
Der Täter griff sich den Schmuck und flüchtete anschließend in 
unbekannte Richtung. Er ist circa 20 bis 30 Jahre alt, hat blondes 
Haar, trug helle Kleidung und sprach akzentfreies deutsch.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu dem Täter geben können, 
sich unter der 0202/284-0 zu melden.

An dieser Stelle möchten wir noch einmal die Chance nutzen auf die 
Präventionskampagne "Gut Aufgelegt! Telefonbetrug kann jeden treffen"
der Polizei Wuppertal aufmerksam machen.

https://t1p.de/iwfxv

- Tief durchatmen, auch wenn die Geschichte noch so dramatisch 
  klingt.
- Legen Sie beim geringsten Zweifel auf! Rufen Sie selbst die Polizei
  unter der 110 an!
- Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen und seien Sie 
  misstrauisch, wenn Sie von einem unbekannten Anrufer mit einem 
  beunruhigenden Sachverhalt und finanziellen Forderungen 
  konfrontiert werden.
- Sprechen Sie nicht mit Betrügern - sondern mit Ihren Angehörigen: 
  Fragen Sie bei Ihren richtigen Angehörigen persönlich nach oder 
  ziehen Sie eine Vertrauensperson hinzu.
- Geben Sie am Telefon niemals Auskunft über Ihre persönlichen und 
  finanziellen Verhältnisse.
- Denken Sie daran: Die Polizei ruft Sie niemals unter der 
  Polizeinotrufnummer 110 an! Das machen nur Betrügerinnen und 
  Betrüger!
- Die Polizei nimmt niemals Geld, Schmuck oder Wertgegenstände 
  entgegen. Erst recht nicht als Kaution

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284-2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

