Polizei Wuppertal

POL-W: SG Fußgänger in Solingen verletzt

Wuppertal (ots)

Gestern Abend (22.02.2026, 18:35 Uhr) kam es in Solingen zu einem Unfall, bei dem ein Fußgänger Verletzungen erlitt. Ein 40-Jähriger war mit seinem Chevrolet Spark auf der Klingenstraße unterwegs, als ein 28-Jähriger zu Fuß die Fahrbahn überquerte. Dabei kam es zum Zusammenstoß, in dessen Folge der Fußgänger Verletzungen erlitt. Der Rettungsdienst brachte ihn zur Behandlung in ein Krankenhaus. Während der Unfallaufnahme musste der Fahrzeugverkehr zeitweise geregelt werden.

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell