PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Wuppertal mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Wuppertal

POL-W: SG Fußgänger in Solingen verletzt

Wuppertal (ots)

Gestern Abend (22.02.2026, 18:35 Uhr) kam es in Solingen zu einem 
Unfall, bei dem ein Fußgänger Verletzungen erlitt.

Ein 40-Jähriger war mit seinem Chevrolet Spark auf der Klingenstraße 
unterwegs, als ein 28-Jähriger zu Fuß die Fahrbahn überquerte. Dabei 
kam es zum Zusammenstoß, in dessen Folge der Fußgänger Verletzungen 
erlitt.

Der Rettungsdienst brachte ihn zur Behandlung in ein Krankenhaus.

Während der Unfallaufnahme musste der Fahrzeugverkehr zeitweise 
geregelt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284 2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Wuppertal mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Wuppertal
Weitere Meldungen: Polizei Wuppertal
Alle Meldungen Alle
  • 23.02.2026 – 11:45

    POL-W: W Trickbetrüger erbeuten hochwertigen Schmuck - Polizei bittet um Zeugen

    Wuppertal (ots) - Am Freitag (20.02.2026, um 08:30 Uhr) erbeutete ein Unbekannter hochwertigen Schmuck bei einem Trickbetrug in Wuppertal-Vohwinkel. Um 07:45 Uhr rief ein vermeintlicher Kriminalbeamter bei einer 81-jährigen Frau an. Er gab vor, dass in der Wohnsiedlung Täter unterwegs seien und ältere Menschen um ihr Vermögen betrügen würden. Um ihre ...

    mehr
  • 23.02.2026 – 11:40

    POL-W: W Zwei Schwerverletzte nach Verkehrsunfall

    Wuppertal (ots) - Am 22.02.2026, gegen 22:10 Uhr, ereignete sich auf der Straße Werbsiepen ein Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrzeugen. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr ein 22-Jähriger mit seinem VW-Polo auf der Straße Werbsiepen in Richtung Süden. Aus bislang noch ungeklärter Ursache kam es zu einem Zusammenstoß mit dem Mercedes Sprinter eines 23-Jährigen, der in entgegengesetzter Richtung unterwegs war. Durch ...

    mehr
  • 20.02.2026 – 10:47

    POL-W: W Senior mit Trickbetrug um Bargeld gebracht

    Wuppertal (ots) - Gestern Nachmittag (19.02.2026, gegen 15:00 Uhr) erbeutete ein Unbekannter einen fünfstelligen Bargeldbetrag bei einem Trickbetrug in Wuppertal-Vohwinkel. Gegen Mittag kontaktierten unbekannte Täter einen 85-jährigen Wuppertaler telefonisch, gaben sich als "Fahnder" aus und überzeugten den Senior mit einer ausgedachten Masche, sein Bargeld überprüfen zu müssen. In der Nachbarschaft sei es zu ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren