Polizei Wuppertal

POL-W: W Senior mit Trickbetrug um Bargeld gebracht

Wuppertal (ots)

Gestern Nachmittag (19.02.2026, gegen 15:00 Uhr) erbeutete ein Unbekannter einen fünfstelligen Bargeldbetrag bei einem Trickbetrug in Wuppertal-Vohwinkel.

Gegen Mittag kontaktierten unbekannte Täter einen 85-jährigen Wuppertaler telefonisch, gaben sich als "Fahnder" aus und überzeugten den Senior mit einer ausgedachten Masche, sein Bargeld überprüfen zu müssen. In der Nachbarschaft sei es zu vermehrten Einbrüchen gekommen. Hierzu müsse er auch sein Bargeld aus dem Schließfach seines Geldinstitutes holen.

In der Folge erschien ein Straftäter bei dem Geschädigten in der Wohnung und man zählte gemeinsam das zusammengetragene Bargeld. In einem unbeobachteten Moment nahm der Täter das Geld an sich und floh in unbekannte Richtung.

Er wird als etwa 30 bis 40 Jahre alt und schlank beschrieben. Der Verdächtige ist etwa 1,80 bis 1,85 Meter groß und war bei Tatausführung mit einer blauen Jeansjacke und einer blauen Jeanshose bekleidet.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0202 284 0 entgegen.

An dieser Stelle möchten wir noch einmal die Chance nutzen auf die Präventionskampagne "Gut Aufgelegt! Telefonbetrug kann jeden treffen" der Polizei Wuppertal aufmerksam machen.

https://t1p.de/iwfxv

- Tief durchatmen, auch wenn die Geschichte noch so dramatisch klingt. - Legen Sie beim geringsten Zweifel auf! Rufen Sie selbst die Polizei unter der 110 an! - Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen und seien Sie misstrauisch, wenn Sie von einem unbekannten Anrufer mit einem beunruhigenden Sachverhalt und finanziellen Forderungen konfrontiert werden. - Sprechen Sie nicht mit Betrügern - sondern mit Ihren Angehörigen: Fragen Sie bei Ihren richtigen Angehörigen persönlich nach oder ziehen Sie eine Vertrauensperson hinzu. - Geben Sie am Telefon niemals Auskunft über Ihre persönlichen und finanziellen Verhältnisse. - Denken Sie daran: Die Polizei ruft Sie niemals unter der Polizeinotrufnummer 110 an! Das machen nur Betrügerinnen und Betrüger! - Die Polizei nimmt niemals Geld, Schmuck oder Wertgegenstände entgegen. Erst recht nicht als Kaution

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell