Polizei Wuppertal

POL-W: W Senior mit Trickbetrug um Bargeld gebracht

Wuppertal (ots)

Gestern Nachmittag (19.02.2026, gegen 15:00 Uhr) erbeutete ein Unbekannter einen fünfstelligen Bargeldbetrag bei einem Trickbetrug in Wuppertal-Vohwinkel.

Gegen Mittag kontaktierten unbekannte Täter einen 85-jährigen Wuppertaler telefonisch, gaben sich als "Fahnder" aus und überzeugten den Senior mit einer ausgedachten Masche, sein Bargeld überprüfen zu müssen. In der Nachbarschaft sei es zu vermehrten Einbrüchen gekommen. Hierzu müsse er auch sein Bargeld aus dem Schließfach seines Geldinstitutes holen.

In der Folge erschien ein Straftäter bei dem Geschädigten in der Wohnung und man zählte gemeinsam das zusammengetragene Bargeld. In einem unbeobachteten Moment nahm der Täter das Geld an sich und floh in unbekannte Richtung.

Er wird als etwa 30 bis 40 Jahre alt und schlank beschrieben. Der Verdächtige ist etwa 1,80 bis 1,85 Meter groß und war bei Tatausführung mit einer blauen Jeansjacke und einer blauen Jeanshose bekleidet.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0202 284 0 entgegen.

An dieser Stelle möchten wir noch einmal die Chance nutzen auf die Präventionskampagne "Gut Aufgelegt! Telefonbetrug kann jeden treffen" der Polizei Wuppertal aufmerksam machen.

https://t1p.de/iwfxv

   - Tief durchatmen, auch wenn die Geschichte noch so dramatisch 
     klingt.
   - Legen Sie beim geringsten Zweifel auf! Rufen Sie selbst die 
     Polizei unter der 110 an!
   - Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen und seien Sie 
     misstrauisch, wenn Sie von einem unbekannten Anrufer mit einem 
     beunruhigenden Sachverhalt und finanziellen Forderungen 
     konfrontiert werden.
   - Sprechen Sie nicht mit Betrügern - sondern mit Ihren 
     Angehörigen: Fragen Sie bei Ihren richtigen Angehörigen 
     persönlich nach oder ziehen Sie eine Vertrauensperson hinzu.
   - Geben Sie am Telefon niemals Auskunft über Ihre persönlichen und
     finanziellen Verhältnisse.
   - Denken Sie daran: Die Polizei ruft Sie niemals unter der 
     Polizeinotrufnummer 110 an! Das machen nur Betrügerinnen und 
     Betrüger!
   - Die Polizei nimmt niemals Geld, Schmuck oder Wertgegenstände 
     entgegen. Erst recht nicht als Kaution

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284 2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

