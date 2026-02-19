PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Wuppertal

POL-W: W/RS/SG Einbrüche im Bergischen Städtedreieck

Wuppertal (ots)

Seit gestern (18.02.2026) nahm die Polizei im Bergischen 
Städtedreieck fünf Einbrüche auf.

Wuppertal - An der Hindenburgstraße kam es am 18.02.2026 zwischen 
16:15 Uhr und 17:00 Uhr zu einem Einbruch in eine Wohnung. Der oder 
die Täter entwendeten Bargeld und Schmuck.

An der Weidenstraße drangen Unbekannte zwischen 10:00 Uhr und 20:00 
Uhr in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses ein und stahlen eine 
Geldkassette.

Remscheid - Zwischen dem 17.02.2026, 22:30 Uhr und dem 18.02.2026, 
06:57 Uhr gelangten Einbrecher in eine Schule an der Hägener Straße. 
Sie durchwühlten mehrere Schränke und entleerten einen Feuerlöscher.

An der Bliedinghauser Straße brachen Straftäter eine Wohnung eines 
Mehrparteienhauses auf und nahmen Bargeld und Schmuck weg. Der 
Einbruch ereignete sich am 18.02.2026, zwischen 09:20 Uhr und 19:10 
Uhr. 

Solingen - Eine Wohnung an der Neustraße wurde am 18.02.2026, 
zwischen 21:00 Uhr und 23:15 Uhr zum Ziel von Einbrechern. Der oder 
die Täter stahlen Bargeld, einen Hygieneartikel, einen Ausweis und 
eine Debitkarte.

Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Rufnummer 
0202/284-0 zu melden.

Schützen Sie Ihr Eigentum. Lassen Sie sich von der Kriminalpolizei 
zum Thema Einbruchschutz unter der Rufnummer 0202/284-1801 beraten.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284 2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

