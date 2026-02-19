PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Wuppertal

POL-W: SG Mehrere Fahrzeuge an der Focher Straße zerkratzt - Polizei sucht Zeugen

Wuppertal (ots)

In den vergangenen Tagen zerkratzten Unbekannte mehrere geparkte Fahrzeuge auf der Focher Straße in Solingen.

Die Taten ereigneten sich zwischen dem 14.02.2026 und dem 18.02.2026 im Bereich der Focher Straße in Höhe Nümmener Feld. Vermutlich mittels eines spitzen Gegenstandes zerkratzten der oder die Täter teilweise die kompletten Fahrzeugseiten und verursachten hierbei einen Sachschaden von einigen tausend Euro.

Zeugen und weitere betroffene Fahrzeughalter werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0202 284 0 bei der Kriminalpolizei zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284 2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

