Polizei Wuppertal

POL-W: RS Mann fährt gegen Hauswand

Wuppertal (ots)

Gestern Abend (18.02.2026, 22:45 Uhr) fuhr ein zunächst Unbekannter 
mit einem Auto in einem Hinterhof gegen eine Hauswand.

Ein 39-Jährige war zu einem Zeugen in dessen Auto an der Straße 
Neuenteich gestiegen und machte einen verwirrten Eindruck. In der 
Folge verließ der Mann das Auto wieder und lief in einen angrenzenden
Hinterhof.

Eintreffende Polizeibeamte vernahmen von dort laute Knallgeräusche.

Nach bisherigen Erkenntnissen hatte der 39-Jährige widerrechtlich ein
Fahrzeug in Bewegung gesetzt und war damit direkt gegen eine Hauswand
gefahren.

Der aggressiv auftretende Mann musste in der Polizeiwache eine 
Blutprobe abgeben, da sich der Verdacht erhärtete, dass er unter dem 
Einfluss von Drogen stand.

Sein Führerschein wurde sichergestellt.

Am Gebäude und dem Fahrzeug entstand hoher Sachschaden.

Die Ermittlungen der Kriminalpolizei, unter anderem, wie der Mann an 
die Fahrzeugschlüssel kam, ist Gegenstand der Ermittlungen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284 2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

