POL-W: RS Mann fährt gegen Hauswand

Gestern Abend (18.02.2026, 22:45 Uhr) fuhr ein zunächst Unbekannter mit einem Auto in einem Hinterhof gegen eine Hauswand. Ein 39-Jährige war zu einem Zeugen in dessen Auto an der Straße Neuenteich gestiegen und machte einen verwirrten Eindruck. In der Folge verließ der Mann das Auto wieder und lief in einen angrenzenden Hinterhof. Eintreffende Polizeibeamte vernahmen von dort laute Knallgeräusche. Nach bisherigen Erkenntnissen hatte der 39-Jährige widerrechtlich ein Fahrzeug in Bewegung gesetzt und war damit direkt gegen eine Hauswand gefahren. Der aggressiv auftretende Mann musste in der Polizeiwache eine Blutprobe abgeben, da sich der Verdacht erhärtete, dass er unter dem Einfluss von Drogen stand. Sein Führerschein wurde sichergestellt. Am Gebäude und dem Fahrzeug entstand hoher Sachschaden. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei, unter anderem, wie der Mann an die Fahrzeugschlüssel kam, ist Gegenstand der Ermittlungen.

