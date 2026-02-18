PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Wuppertal

POL-W: W/SG/RS Einbruchmeldung - Zeugen gesucht

Wuppertal (ots)

In den vergangenen Tagen wurden folgende Einbrüche im Bergischen 
Städtedreieck angezeigt.

Wuppertal - In der Mirker Straße versuchten Unbekannte zwischen dem 
12.02.2026 (12:00 Uhr) und dem 13.02.2026 (22:00 Uhr) eine 
Wohnungstür aufzuhebeln. 

Einbrecher verschafften sich zwischen dem 13.02.2026 (13:00 Uhr) und 
dem 14.02.2026 (21:30 Uhr) in der Hildener Straße Zugang zu drei 
nebeneinander liegenden Häusern. Es wurden Bargeld und Schmuck 
gestohlen.

In der Tannenstraße verschafften sich Unbekannte am 14.02.2026, 
zwischen 11:00 Uhr und 20:45 Uhr, gewaltsam Zugang zu einem 
Einfamilienhaus. Es wurden Schmuck und Bargeld gestohlen.

Im Köhlweg versuchten am 15.02.2026 (22:30 Uhr) Unbekannte in einen 
Gaststättenbetrieb einzubrechen.

Am 16.02.2026, um 19:05 Uhr, drang ein Unbekannter in eine Wohnung in
der Hans-Sachs-Straße ein. Gestört durch die Bewohnerin flüchtete er 
in Unbekannte Richtung.

Zwischen dem 17.02.2026 (17:30 Uhr) und dem 18.02.2026 (04:20 Uhr) 
schlugen Unbekannte die Scheibe eines Fensters sowie der Terrassentür
eines Gastronomiebetriebes in der Straße Mollenkotten ein. Zur Beute 
ist bislang nichts bekannt.

Solingen - Im Zeitraum zwischen dem 13.02.2026 (19:00 Uhr) und dem 
16.02.2026 (09:30 Uhr) hebelten Täter eine Tür einer Schule auf. Über
die Beute ist bislang nichts bekannt.

In der Schützenstraße drangen Unbekannte zwischen dem 14.02.2026 
(21:00 Uhr) und dem 15.02.2026 (13:45 Uhr) gewaltsam in einen 
Gastronomiebetrieb ein. Es wurde Geld gestohlen.

Zwischen dem 16.02.2026 (22:00 Uhr) und dem 17.02.2026 (07:00 Uhr) 
hebelten Unbekannte die Eingangstür eines Gaststättenbetriebes in der
Grünewalder Straße auf. Es wurde Bargeld gestohlen.

Remscheid - In der Straße Vieringhausen brachen Unbekannte zunächst 
in eine Werkstatt und in der Folge in das angrenzende Wohnhaus ein. 
Über eine Beute des Einbruchs, der am 14.02.2026, zwischen 05:50 Uhr 
und 12:50 Uhr, stattgefunden hat, ist nichts bekannt.

Schützen Sie Ihr Eigentum. Lassen Sie sich von der Kriminalpolizei 
unter der Rufnummer 0202 / 284 1801 zum Thema Einbruchschutz beraten.

Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der 0202 / 284 0 
bei der Polizei zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284-2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

