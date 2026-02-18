Polizei Wuppertal

POL-W: W/SG/RS Einbruchmeldung - Zeugen gesucht

Wuppertal (ots)

In den vergangenen Tagen wurden folgende Einbrüche im Bergischen Städtedreieck angezeigt. Wuppertal - In der Mirker Straße versuchten Unbekannte zwischen dem 12.02.2026 (12:00 Uhr) und dem 13.02.2026 (22:00 Uhr) eine Wohnungstür aufzuhebeln. Einbrecher verschafften sich zwischen dem 13.02.2026 (13:00 Uhr) und dem 14.02.2026 (21:30 Uhr) in der Hildener Straße Zugang zu drei nebeneinander liegenden Häusern. Es wurden Bargeld und Schmuck gestohlen. In der Tannenstraße verschafften sich Unbekannte am 14.02.2026, zwischen 11:00 Uhr und 20:45 Uhr, gewaltsam Zugang zu einem Einfamilienhaus. Es wurden Schmuck und Bargeld gestohlen. Im Köhlweg versuchten am 15.02.2026 (22:30 Uhr) Unbekannte in einen Gaststättenbetrieb einzubrechen. Am 16.02.2026, um 19:05 Uhr, drang ein Unbekannter in eine Wohnung in der Hans-Sachs-Straße ein. Gestört durch die Bewohnerin flüchtete er in Unbekannte Richtung. Zwischen dem 17.02.2026 (17:30 Uhr) und dem 18.02.2026 (04:20 Uhr) schlugen Unbekannte die Scheibe eines Fensters sowie der Terrassentür eines Gastronomiebetriebes in der Straße Mollenkotten ein. Zur Beute ist bislang nichts bekannt. Solingen - Im Zeitraum zwischen dem 13.02.2026 (19:00 Uhr) und dem 16.02.2026 (09:30 Uhr) hebelten Täter eine Tür einer Schule auf. Über die Beute ist bislang nichts bekannt. In der Schützenstraße drangen Unbekannte zwischen dem 14.02.2026 (21:00 Uhr) und dem 15.02.2026 (13:45 Uhr) gewaltsam in einen Gastronomiebetrieb ein. Es wurde Geld gestohlen. Zwischen dem 16.02.2026 (22:00 Uhr) und dem 17.02.2026 (07:00 Uhr) hebelten Unbekannte die Eingangstür eines Gaststättenbetriebes in der Grünewalder Straße auf. Es wurde Bargeld gestohlen. Remscheid - In der Straße Vieringhausen brachen Unbekannte zunächst in eine Werkstatt und in der Folge in das angrenzende Wohnhaus ein. Über eine Beute des Einbruchs, der am 14.02.2026, zwischen 05:50 Uhr und 12:50 Uhr, stattgefunden hat, ist nichts bekannt. Schützen Sie Ihr Eigentum. Lassen Sie sich von der Kriminalpolizei unter der Rufnummer 0202 / 284 1801 zum Thema Einbruchschutz beraten. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der 0202 / 284 0 bei der Polizei zu melden.

