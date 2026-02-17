PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Wuppertal

POL-W: W Zeugen gesucht - Pkw bremst Linienbus aus

Wuppertal (ots)

Am 13.02.2026, gegen 13:45 Uhr, kam es auf der Straße Kleeblatt zu 
einem Verkehrsunfall.

Ein 37-jähriger Busfahrer fuhr mit einem Mercedes Citaro Linienbus 
auf der Straße Kleeblatt in Richtung Weststraße an. Im Bereich der 
Einmündung der Straße Unterer Grifflenberg wurde der anfahrende Bus 
links von einem schwarzen 5er BMW überholt. Kurz vor der Einmündung 
kreuzte der BMW die Fahrspur des Busses und bog rechts in die Straße 
Unterer Grifflenberg ab. Der Busfahrer leitete eine Gefahrenbremsung 
ein, um eine Karambolage zu verhindern. Hierbei erlitt eine Frau (40)
im Bus leichte Verletzungen.

Der BMW entfernte sich von der Unfallstelle. 

Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der 0202 / 284 0 
bei der Polizei zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284-2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

