POL-W: W Zeugen gesucht - Pkw bremst Linienbus aus

Am 13.02.2026, gegen 13:45 Uhr, kam es auf der Straße Kleeblatt zu einem Verkehrsunfall. Ein 37-jähriger Busfahrer fuhr mit einem Mercedes Citaro Linienbus auf der Straße Kleeblatt in Richtung Weststraße an. Im Bereich der Einmündung der Straße Unterer Grifflenberg wurde der anfahrende Bus links von einem schwarzen 5er BMW überholt. Kurz vor der Einmündung kreuzte der BMW die Fahrspur des Busses und bog rechts in die Straße Unterer Grifflenberg ab. Der Busfahrer leitete eine Gefahrenbremsung ein, um eine Karambolage zu verhindern. Hierbei erlitt eine Frau (40) im Bus leichte Verletzungen. Der BMW entfernte sich von der Unfallstelle. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der 0202 / 284 0 bei der Polizei zu melden.

