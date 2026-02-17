Polizei Wuppertal

POL-W: W Karambolage auf der Wittener Straße

Wuppertal (ots)

Am 16.02.2026, gegen 17:00 Uhr, kam es auf der Wittener Straße zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen. Ein 61-jähriger Mann fuhr nach bisherigen Erkenntnissen mit seinem Mercedes CLA aus einer Grundstücksausfahrt und übersah dabei eine 22-jährige Frau, die mit ihrem Opel Astra in Richtung Am Eckstein unterwegs war. Beim folgenden Zusammenstoß wurden sowohl die Opel-Fahrerin, als auch der Mercedes-Fahrer leicht verletzt. Die 22-Jährige wurde zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht, während der 61-Jährige vor Ort durch die Rettungskräfte versorgt wurde. Der Sachschaden liegt bei circa 27.000 Euro.

