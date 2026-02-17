PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Wuppertal

POL-W: W Karambolage auf der Wittener Straße

Wuppertal (ots)

Am 16.02.2026, gegen 17:00 Uhr, kam es auf der Wittener Straße zu 
einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen.

Ein 61-jähriger Mann fuhr nach bisherigen Erkenntnissen mit seinem 
Mercedes CLA aus einer Grundstücksausfahrt und übersah dabei eine 
22-jährige Frau, die mit ihrem Opel Astra in Richtung Am Eckstein 
unterwegs war.

Beim folgenden Zusammenstoß wurden sowohl die Opel-Fahrerin, als auch
der Mercedes-Fahrer leicht verletzt. Die 22-Jährige wurde zur 
ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht, während der 
61-Jährige vor Ort durch die Rettungskräfte versorgt wurde.

Der Sachschaden liegt bei circa 27.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284-2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

