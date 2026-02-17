Polizei Wuppertal

POL-W: SG Solinger Innenstadt - Raub auf Spielhalle - Zeugen gesucht

Wuppertal (ots)

Gestern Abend (16.02.2026, 23:45 Uhr) verübten bislang Unbekannte einen Raub auf eine Spielhalle in Solingen. Nach bisherigen Erkenntnissen betraten vier maskierte Männer das Ladenlokal an der Schlagbaumer Straße. Sie drohten der 61-jährigen Mitarbeiterin mit Schusswaffen und forderten die Herausgabe von Bargeld. Nachdem einer der Straftäter mehrere Schränke durchsucht und Bargeld entnommen hatte, flüchteten alle in unbekannte Richtung. Der Haupttäter fiel durch ein hochaggressives Verhalten auf. Er ist circa 180-186 cm groß und hat eine kräftige Statur. Er trug eine schwarze Jacke mit einer tief ins Gesicht gezogenen Kapuze und schwarze Lederhandschuhe. Ein weiterer Täter war heller gekleidet. Die Anderen konnten nicht beschrieben werden. Die Polizei bittet Zeugen und Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer 0202/284-0 zu melden.

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell