PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Wuppertal mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Wuppertal

POL-W: SG Solinger Innenstadt - Raub auf Spielhalle - Zeugen gesucht

Wuppertal (ots)

Gestern Abend (16.02.2026, 23:45 Uhr) verübten bislang Unbekannte 
einen Raub auf eine Spielhalle in Solingen.

Nach bisherigen Erkenntnissen betraten vier maskierte Männer das 
Ladenlokal an der Schlagbaumer Straße. Sie drohten der 61-jährigen 
Mitarbeiterin mit Schusswaffen und forderten die Herausgabe von 
Bargeld. Nachdem einer der Straftäter mehrere Schränke durchsucht und
Bargeld entnommen hatte, flüchteten alle in unbekannte Richtung.

Der Haupttäter fiel durch ein hochaggressives Verhalten auf. Er ist 
circa 180-186 cm groß und hat eine kräftige Statur. Er trug eine 
schwarze Jacke mit einer tief ins Gesicht gezogenen Kapuze und 
schwarze Lederhandschuhe. 

Ein weiterer Täter war heller gekleidet. Die Anderen konnten nicht 
beschrieben werden.

Die Polizei bittet Zeugen und Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer 
0202/284-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284 2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Wuppertal mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Wuppertal
Weitere Meldungen: Polizei Wuppertal
Alle Meldungen Alle
  • 16.02.2026 – 12:18

    POL-W: W Schwerverletzte Fußgängerin nach Verkehrsunfall

    Wuppertal (ots) - Am 14.02.2026, kurz nach 18:00 Uhr, kam es auf der Karl-Bamler-Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einer Fußgängerin (59). Eine 54-jährige Schwelmerin wollte mit ihrem Opel Mokka von einem Gewerbeparkplatz auf die Karl-Bamler-Straße in Richtung Dieselstraße fahren. Nach bisherigen Erkenntnissen übersah sie dabei die 59-jährige Wuppertalerin, die zeitgleich zu Fuß die Einfahrt ...

    mehr
  • 16.02.2026 – 11:55

    POL-W: SG Polizeibeamte bei Personenkontrolle attackiert

    Wuppertal (ots) - Am 14.02.2026, um 17:30 Uhr, kam es am Graf-Wilhelm-Platz zu einem tätlichen Angriff auf Polizeibeamte. Einer Streifenwagenbesatzung fiel auf der Kölner Straße ein Mann auf, gegen den ein Aufenthaltsverbot für die Solinger Innenstadt vorliegt. Nachdem man den 25-Jährigen kontrollieren wollte, stellte sich sein 29-jährige Bruder zwischen ihn und die Beamten. Da sich die syrischen Staatsangehörigen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren