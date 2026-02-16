Polizei Wuppertal

POL-W: SG Polizeibeamte bei Personenkontrolle attackiert

Wuppertal (ots)

Am 14.02.2026, um 17:30 Uhr, kam es am Graf-Wilhelm-Platz zu einem tätlichen Angriff auf Polizeibeamte. Einer Streifenwagenbesatzung fiel auf der Kölner Straße ein Mann auf, gegen den ein Aufenthaltsverbot für die Solinger Innenstadt vorliegt. Nachdem man den 25-Jährigen kontrollieren wollte, stellte sich sein 29-jährige Bruder zwischen ihn und die Beamten. Da sich die syrischen Staatsangehörigen unkooperativ verhielten, wurden weitere Einsatzkräfte hinzugezogen. Als man die Brüder trennte und die Situation friedlich schien, beleidigte der 29-Jährige die Polizeibeamten. Um einem Angriff des Mannes zu entgehen, sollte er gefesselt werden. Dabei trat und spuckte er in Richtung der Polizisten. Trotz der Gegenwehr wurden beide Personen zur Polizeiwache Solingen verbracht. Dort kam es zu weiteren Widerstandshandlungen gegen die eingesetzten Kräfte. Zwei Polizeibeamte erlitten bei dem Einsatz leichte Verletzungen. Der zuständige Richter ordnete eine längerfristige Ingewahrsamnahme gegen den 25-Jährigen an.

