Polizei Wuppertal

POL-W: SG Polizeibeamte bei Personenkontrolle attackiert

Wuppertal (ots)

Am 14.02.2026, um 17:30 Uhr, kam es am Graf-Wilhelm-Platz zu einem 
tätlichen Angriff auf Polizeibeamte.

Einer Streifenwagenbesatzung fiel auf der Kölner Straße ein Mann auf,
gegen den ein Aufenthaltsverbot für die Solinger Innenstadt vorliegt.
Nachdem man den 25-Jährigen kontrollieren wollte, stellte sich sein 
29-jährige Bruder zwischen ihn und die Beamten. Da sich die syrischen
Staatsangehörigen unkooperativ verhielten, wurden weitere 
Einsatzkräfte hinzugezogen. Als man die Brüder trennte und die 
Situation friedlich schien, beleidigte der 29-Jährige die 
Polizeibeamten.

Um einem Angriff des Mannes zu entgehen, sollte er gefesselt werden. 
Dabei trat und spuckte er in Richtung der Polizisten. Trotz der 
Gegenwehr wurden beide Personen zur Polizeiwache Solingen verbracht. 
Dort kam es zu weiteren Widerstandshandlungen gegen die eingesetzten 
Kräfte.

Zwei Polizeibeamte erlitten bei dem Einsatz leichte Verletzungen.

Der zuständige Richter ordnete eine längerfristige Ingewahrsamnahme 
gegen den 25-Jährigen an.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284-2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

