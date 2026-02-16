PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Wuppertal mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Wuppertal

POL-W: W Schwerverletzte Fußgängerin nach Verkehrsunfall

Wuppertal (ots)

Am 14.02.2026, kurz nach 18:00 Uhr, kam es auf der Karl-Bamler-Straße
zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einer Fußgängerin 
(59).

Eine 54-jährige Schwelmerin wollte mit ihrem Opel Mokka von einem 
Gewerbeparkplatz auf die Karl-Bamler-Straße in Richtung Dieselstraße 
fahren. Nach bisherigen Erkenntnissen übersah sie dabei die 
59-jährige Wuppertalerin, die zeitgleich zu Fuß die Einfahrt kreuzte.

Bei der folgenden Karambolage wurde die 59-Jährige schwer verletzt 
und kurzzeitig unter dem Fahrzeug eingeklemmt. Zunächst Ersthelfer 
und später Rettungskräfte versorgten die Frau. Sie wurde stationär im
Krankenhaus aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284-2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Wuppertal mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Wuppertal
Weitere Meldungen: Polizei Wuppertal
Alle Meldungen Alle
  • 16.02.2026 – 11:55

    POL-W: SG Polizeibeamte bei Personenkontrolle attackiert

    Wuppertal (ots) - Am 14.02.2026, um 17:30 Uhr, kam es am Graf-Wilhelm-Platz zu einem tätlichen Angriff auf Polizeibeamte. Einer Streifenwagenbesatzung fiel auf der Kölner Straße ein Mann auf, gegen den ein Aufenthaltsverbot für die Solinger Innenstadt vorliegt. Nachdem man den 25-Jährigen kontrollieren wollte, stellte sich sein 29-jährige Bruder zwischen ihn und die Beamten. Da sich die syrischen Staatsangehörigen ...

    mehr
  • 16.02.2026 – 11:50

    POL-W: W Zeugen gesucht - Raub auf Spielhalle am Loh

    Wuppertal (ots) - Am 15.02.2026, um 19:27 Uhr, kam es in der Rudolfstraße zu einem Raub auf eine Spielhalle. Nach bisherigen Erkenntnissen betraten zwei bislang unbekannte, maskierte männliche Täter die Spielhalle. Während einer der Täter mit einer vorgehaltenen augenscheinlichen Pistole im Eingangsbereich stehen blieb, begab sich der Zweite zur Kassiererin (43). Er zog die Frau hinter den Tresen und forderte die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren