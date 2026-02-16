Polizei Wuppertal

POL-W: W Schwerverletzte Fußgängerin nach Verkehrsunfall

Wuppertal (ots)

Am 14.02.2026, kurz nach 18:00 Uhr, kam es auf der Karl-Bamler-Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einer Fußgängerin (59). Eine 54-jährige Schwelmerin wollte mit ihrem Opel Mokka von einem Gewerbeparkplatz auf die Karl-Bamler-Straße in Richtung Dieselstraße fahren. Nach bisherigen Erkenntnissen übersah sie dabei die 59-jährige Wuppertalerin, die zeitgleich zu Fuß die Einfahrt kreuzte. Bei der folgenden Karambolage wurde die 59-Jährige schwer verletzt und kurzzeitig unter dem Fahrzeug eingeklemmt. Zunächst Ersthelfer und später Rettungskräfte versorgten die Frau. Sie wurde stationär im Krankenhaus aufgenommen.

