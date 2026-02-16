PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Wuppertal

POL-W: W Festnahme nach versuchtem Totschlag - Gemeinsame Presseerklärung von Staatsanwaltschaft und Polizei Wuppertal

Wuppertal (ots)

Am späten Samstagabend (14.02.2026, gegen 23:05 Uhr), kam es in einem
Bus des Schienenersatzverkehrs zu einer körperlichen 
Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. 

Im Vorfeld kam es nach bisherigen Ermittlungen im Bus zunächst zu 
einem verbalen Streit zwischen zwei Personengruppen. In der Folge 
soll ein 19-jähriger Deutscher mit einem Messer auf zwei 
Heranwachsende (19 und 20, deutsch-türkische Staatsangehörige) 
eingestochen haben. Als der Busfahrer auf dem Robert-Daum-Platz 
anhielt und die Türen des Busses öffnete, flüchtete der 
Tatverdächtige.

Im Rahmen einer Fahndung trafen Einsatzkräfte in der Tannenbergstraße
auf den Tatverdächtigen und nahmen ihn vorläufig fest. Das 
mutmaßliche Tatmittel fanden die Beamten in der Nähe des Tatorts auf.

Die Geschädigten erlitten beide schwere Verletzungen und wurden vom 
Rettungsdienst in Krankenhäuser gebracht. Der 19-Jährige musste dort 
intensivmedizinisch behandelt werden.

Da im Verlauf der Nacht bei dem Tatverdächtigen eine Eigengefährdung 
nicht ausgeschlossen werden konnte, ordnete ein Richter die 
Unterbringung in einer psychiatrischen Klinik an.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft soll der Wuppertaler morgen 
(17.02.2026) dem Haftrichter vorgeführt werden, welcher über die 
Anordnung zur Untersuchungshaft zu entscheiden hat.

Rückfragen bitte an:

Ab morgen, 17.02.2026:
Staatsanwaltschaft Wuppertal
Herr Staatsanwalt Patrick Scheffels Penders
Tel.: 0202/5748-208

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

