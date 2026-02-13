PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Wuppertal mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Wuppertal

POL-W: W Zwei Verdächtige bei Diebstahl von Elektroschrott erwischt

Wuppertal (ots)

In der vergangenen Nacht (13.02.2026, gegen 02:00 Uhr) erwischten Polizeibeamte zwei Tatverdächtige beim Diebstahl aus einem Elektroschrottcontainer an der Badischen Straße in Wuppertal.

Zeugen meldeten von dem videoüberwachten Gelände zwei verdächtige Personen, die sich an einem dortigen Container zu schaffen machten. Vor Ort konnten die Beamten einen 35-Jährigen und einen 36-Jährigen antreffen. Die Männer führten Gegenstände mit sich, die vermutlich aus dem Container stammten. In einem Dacia, welcher ebenfalls den Männern zuzuordnen sein dürfte, konnten ebenfalls elektronische Gegenstände und Aufbruch-Werkzeug aufgefunden werden.

Weil beide Verdächtigen unter Alkoholeinfluss standen und der Verdacht besteht, dass zumindest einer von ihnen den PKW gefahren hat, mussten sie eine Blutprobe abgeben. Bei einem der Beiden fanden die Polizisten geringe Mengen mutmaßlicher Rauschmittel und ein Cuttermesser. Keiner der Beteiligten ist im Besitz einer Fahrerlaubnis.

Der aufgefundene Dacia war nicht zugelassen und mit gestohlenen Kennzeichen versehen. Im Rahmen der Maßnahme wurde das Fahrzeug abgeschleppt.

Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284 2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Wuppertal mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Wuppertal
Weitere Meldungen: Polizei Wuppertal
Alle Meldungen Alle
  • 13.02.2026 – 10:34

    POL-W: W Ladendieb schlägt auf Security-Mitarbeiter ein

    Wuppertal (ots) - Gestern (12.02.2026, 17:40 Uhr) flüchtete ein vermeintlicher Ladendieb in Elberfeld, nachdem er einen Sicherheitsmitarbeiter schlug. Der 19-Jährige hatte zunächst Bekleidungsstücke aus einem Modegeschäft in den City-Arkaden ohne zu bezahlen mitgenommen. Als der Mitarbeiter ihn am Ausgang zur Hofaue ansprach, schlug der junge Mann direkt zu und flüchtete nach einem weiteren Gerangel. Kurze Zeit ...

    mehr
  • 13.02.2026 – 09:14

    POL-W: W Familienstreit eskaliert - Mann verletzt

    Wuppertal (ots) - Gestern Abend (12.02.2026, 18:40 Uhr) kam es auf einem Parkplatz an der Bredde zu einer gefährlichen Körperverletzung. Nachdem zwei Brüder (38, 44) in Streit gerieten, versetzte der 38-Jährige nach bisherigen Erkenntnissen dem Älteren einen Hieb mit einem Holzknüppel auf den Kopf. Anschließend flüchteten Beide vom Tatort, konnten von Polizeibeamten jedoch noch in der Nähe angetroffen werden. Der ...

    mehr
  • 13.02.2026 – 08:04

    POL-W: W Unfall zwischen PKW und Fußgängerin - Frau schwer verletzt

    Wuppertal (ots) - An der Kreuzung Uellendahler Straße zur Schleswiger Straße erlitt gestern Nachmittag (12.02.2026, gegen 17:15 Uhr) eine Fußgängerin schwere Verletzungen beim Zusammenstoß mit einem PKW. Die 46-jährige Fahrerin eines Mercedes beabsichtigte von der Schleswiger Straße nach links in die Uellendahler Straße abzubiegen. Hierbei kam es zur Kollision ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren