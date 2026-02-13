Polizei Wuppertal

POL-W: W Zwei Verdächtige bei Diebstahl von Elektroschrott erwischt

Wuppertal (ots)

In der vergangenen Nacht (13.02.2026, gegen 02:00 Uhr) erwischten Polizeibeamte zwei Tatverdächtige beim Diebstahl aus einem Elektroschrottcontainer an der Badischen Straße in Wuppertal.

Zeugen meldeten von dem videoüberwachten Gelände zwei verdächtige Personen, die sich an einem dortigen Container zu schaffen machten. Vor Ort konnten die Beamten einen 35-Jährigen und einen 36-Jährigen antreffen. Die Männer führten Gegenstände mit sich, die vermutlich aus dem Container stammten. In einem Dacia, welcher ebenfalls den Männern zuzuordnen sein dürfte, konnten ebenfalls elektronische Gegenstände und Aufbruch-Werkzeug aufgefunden werden.

Weil beide Verdächtigen unter Alkoholeinfluss standen und der Verdacht besteht, dass zumindest einer von ihnen den PKW gefahren hat, mussten sie eine Blutprobe abgeben. Bei einem der Beiden fanden die Polizisten geringe Mengen mutmaßlicher Rauschmittel und ein Cuttermesser. Keiner der Beteiligten ist im Besitz einer Fahrerlaubnis.

Der aufgefundene Dacia war nicht zugelassen und mit gestohlenen Kennzeichen versehen. Im Rahmen der Maßnahme wurde das Fahrzeug abgeschleppt.

Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

