Polizei Wuppertal

POL-W: W Zeugen gesucht - Raub auf Spielhalle am Loh

Wuppertal (ots)

Am 15.02.2026, um 19:27 Uhr, kam es in der Rudolfstraße zu einem Raub
auf eine Spielhalle.

Nach bisherigen Erkenntnissen betraten zwei bislang unbekannte, 
maskierte männliche Täter die Spielhalle. Während einer der Täter mit
einer vorgehaltenen augenscheinlichen Pistole im Eingangsbereich 
stehen blieb, begab sich der Zweite zur Kassiererin (43). Er zog die 
Frau hinter den Tresen und forderte die Herausgabe des Kasseninhalts.
Nachdem der Unbekannte die Beute einsteckt hatte, flüchteten die 
Täter.

Beide trugen zur Tatzeit dunkle Kleidung, weiße Sneaker und schwarze 
Handschuhe. Die Gesichter waren von den Augen abwärts mit einem 
dunklen Stoff bedeckt.

Ob der Raub im Zusammenhang mit ähnlich gelagerten Delikten in der 
jüngeren Vergangenheit steht, ist Gegenstand der Ermittlungen der 
Kriminalpolizei.

Zeugen, die Hinweise zu den unbekannten Tätern geben können, werden 
gebeten, sich unter der Rufnummer 0202/284-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284-2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

Das könnte Sie auch interessieren