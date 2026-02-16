Polizei Wuppertal

POL-W: W Zeugen gesucht - Raub auf Spielhalle am Loh

Wuppertal (ots)

Am 15.02.2026, um 19:27 Uhr, kam es in der Rudolfstraße zu einem Raub auf eine Spielhalle. Nach bisherigen Erkenntnissen betraten zwei bislang unbekannte, maskierte männliche Täter die Spielhalle. Während einer der Täter mit einer vorgehaltenen augenscheinlichen Pistole im Eingangsbereich stehen blieb, begab sich der Zweite zur Kassiererin (43). Er zog die Frau hinter den Tresen und forderte die Herausgabe des Kasseninhalts. Nachdem der Unbekannte die Beute einsteckt hatte, flüchteten die Täter. Beide trugen zur Tatzeit dunkle Kleidung, weiße Sneaker und schwarze Handschuhe. Die Gesichter waren von den Augen abwärts mit einem dunklen Stoff bedeckt. Ob der Raub im Zusammenhang mit ähnlich gelagerten Delikten in der jüngeren Vergangenheit steht, ist Gegenstand der Ermittlungen der Kriminalpolizei. Zeugen, die Hinweise zu den unbekannten Tätern geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0202/284-0 zu melden.

