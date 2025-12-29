PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Pedelec gestohlen - 34-Jährigen überführt

Ludwigshafen (ots)

Ein 34 Jähriger entwendete in der Nacht von Samstag (27.12.2025) auf Sonntag (28.12.2025) ein abgeschlossenes Pedelec in der Bremserstraße. Der Eigentümer konnte das Fahrrad im Nachhinein orten und der Polizei die entsprechende Adresse mitteilen. Die Beamten stellten das Pedelec im Keller der Wohnanschrift des 34 Jährigen sicher und übergaben es dem rechtmäßigen Eigentümer. Der Tatverdächtige muss sich nun wegen Diebstahls verantworten.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz
Jan Liebel
Telefon: 0621 963-20022
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

