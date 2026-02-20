PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Wuppertal

POL-W: RS Unfallflucht in Remscheid

Wuppertal (ots)

RS Unfallflucht in Remscheid 

Gestern Abend (19.02.2026, 21:45 Uhr) kam es in Remscheid zu einer 
Unfallflucht, bei der ein hoher Sachschaden entstand.

Ein Hinweisgeber meldete einen lauten Knall an der 
Adolf-Clarenbach-Straße und einen stark beschädigten, geparkten Seat.
Zu diesem Zeitpunkt entfernte sich ein ebenfalls stark beschädigter 
VW Passat in Richtung Pulverstraße.

Kurz danach meldete ein weiterer Zeuge einen VW Passat, der mit hoher
Geschwindigkeit, ohne eine Bereifung am rechten Vorderrad und 
funkensprühend in Richtung Klausener Straße bewegt wurde.
 
Eingesetzte Polizeibeamte konnten das verdächtige Fahrzeug auf einem 
Parkplatz an der Klausener Straße feststellen. Der mutmaßliche Nutzer
des Fahrzeugs versuchte das rechte Vorderrad zu wechseln.

Der 25-jährige Mann, der nach ersten Erkenntnissen keine gültige 
Fahrerlaubnis besitzt könnte unter dem Einfluss von alkoholischen 
Getränken das Fahrzeug bewegt haben.
Er musste in der Polizeiwache eine Blutprobe abgeben.

An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von circa 30.000 Euro.

Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284 2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

