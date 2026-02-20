Polizei Wuppertal

POL-W: RS Unfallflucht in Remscheid

Wuppertal (ots)

RS Unfallflucht in Remscheid Gestern Abend (19.02.2026, 21:45 Uhr) kam es in Remscheid zu einer Unfallflucht, bei der ein hoher Sachschaden entstand. Ein Hinweisgeber meldete einen lauten Knall an der Adolf-Clarenbach-Straße und einen stark beschädigten, geparkten Seat. Zu diesem Zeitpunkt entfernte sich ein ebenfalls stark beschädigter VW Passat in Richtung Pulverstraße. Kurz danach meldete ein weiterer Zeuge einen VW Passat, der mit hoher Geschwindigkeit, ohne eine Bereifung am rechten Vorderrad und funkensprühend in Richtung Klausener Straße bewegt wurde. Eingesetzte Polizeibeamte konnten das verdächtige Fahrzeug auf einem Parkplatz an der Klausener Straße feststellen. Der mutmaßliche Nutzer des Fahrzeugs versuchte das rechte Vorderrad zu wechseln. Der 25-jährige Mann, der nach ersten Erkenntnissen keine gültige Fahrerlaubnis besitzt könnte unter dem Einfluss von alkoholischen Getränken das Fahrzeug bewegt haben. Er musste in der Polizeiwache eine Blutprobe abgeben. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von circa 30.000 Euro. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen.

