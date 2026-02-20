PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Wuppertal

POL-W: W/SG Einbrüche in Wuppertal und Solingen

Wuppertal (ots)

Seit gestern (19.02.2026) nahm die Polizei in Wuppertal und Solingen 
acht Einbrüche und Einbruchversuche auf.

Wuppertal - An der Schloßstraße brachen Straftäter eine Wohnung in 
einem Mehrfamilienhaus in der Nacht zum 19.02.2026 auf. Der oder die 
Täter stahlen alkoholische Getränke.
Zwischen 14:30 Uhr und 18:15 Uhr gelangten Unbekannte am 19.02.2026 
in zwei Wohnungen desselben Mehrfamilienhauses an der Schleswiger 
Straße. Die Beute bestand aus Schmuck und Bargeld. 

Solingen - Eine Schule an der Guntherstraße wurde gestern 
(19.02.2026), zwischen 02:55 Uhr und 02:56 Uhr zum Ziel von 
Einbrechern. Der oder die Täter entkamen ohne Beute unerkannt, 
nachdem die Alarmanlage auslöste.
In eine Einrichtung für Kinder gelangten Einbrecher zwischen dem 
18.02.2026, 19:15 Uhr und dem 19.02.2026, 07:15 Uhr an der 
Nibelungenstraße und stahlen Bargeld. Ebenfalls an der 
Nibelungenstraße versuchten Unbekannte in demselben Zeitraum eine 
Jugendeinrichtung zu öffnen. 
An der Eislebener Straße kam es zwischen dem 19.02.2026, 08:00 Uhr 
und dem 19.02.2026, 12:30 Uhr zu einem Einbruch, bei dem zumindest 
ein Mobiltelefon gestohlen wurde.
Am 19.02.2026, zwischen 18:30 Uhr und 20:15 Uhr durchwühlten 
Einbrecher eine Wohnung an der Friedensstraße. Zur Beute ist bislang 
nichts bekannt.

Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Rufnummer 
0202/284-0 zu melden.

Schützen Sie Ihr Eigentum! Lassen Sie sich von der Kriminalpolizei 
zum Thema Einbruchprävention unter der Rufnummer 0202/284-1801 
beraten!

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284 2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

