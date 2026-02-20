Polizei Wuppertal

POL-W: W/SG Einbrüche in Wuppertal und Solingen

Wuppertal (ots)

Seit gestern (19.02.2026) nahm die Polizei in Wuppertal und Solingen acht Einbrüche und Einbruchversuche auf. Wuppertal - An der Schloßstraße brachen Straftäter eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Nacht zum 19.02.2026 auf. Der oder die Täter stahlen alkoholische Getränke. Zwischen 14:30 Uhr und 18:15 Uhr gelangten Unbekannte am 19.02.2026 in zwei Wohnungen desselben Mehrfamilienhauses an der Schleswiger Straße. Die Beute bestand aus Schmuck und Bargeld. Solingen - Eine Schule an der Guntherstraße wurde gestern (19.02.2026), zwischen 02:55 Uhr und 02:56 Uhr zum Ziel von Einbrechern. Der oder die Täter entkamen ohne Beute unerkannt, nachdem die Alarmanlage auslöste. In eine Einrichtung für Kinder gelangten Einbrecher zwischen dem 18.02.2026, 19:15 Uhr und dem 19.02.2026, 07:15 Uhr an der Nibelungenstraße und stahlen Bargeld. Ebenfalls an der Nibelungenstraße versuchten Unbekannte in demselben Zeitraum eine Jugendeinrichtung zu öffnen. An der Eislebener Straße kam es zwischen dem 19.02.2026, 08:00 Uhr und dem 19.02.2026, 12:30 Uhr zu einem Einbruch, bei dem zumindest ein Mobiltelefon gestohlen wurde. Am 19.02.2026, zwischen 18:30 Uhr und 20:15 Uhr durchwühlten Einbrecher eine Wohnung an der Friedensstraße. Zur Beute ist bislang nichts bekannt. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0202/284-0 zu melden. Schützen Sie Ihr Eigentum! Lassen Sie sich von der Kriminalpolizei zum Thema Einbruchprävention unter der Rufnummer 0202/284-1801 beraten!

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell