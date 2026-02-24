PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Wuppertal mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Wuppertal

POL-W: W Spielhalle auf dem Rott überfallen - Zeugen gesucht

Wuppertal (ots)

Am vergangenen Samstagabend (21.02.2026, 21:15 Uhr) kam es in Barmen 
zu einem Raub auf eine Spielhalle.

Zwei bislang Unbekannte betraten die Geschäftsräume einer Spielhalle 
an der Rödiger Straße durch den Hintereingang. Unter dem Vorhalt 
einer Schusswaffe forderten sie von der Spielhallenaufsicht (w, 48) 
die Herausgabe von Bargeld. Nach Erhalt des Geldes entrissen sie der 
Mitarbeiterin zudem Schmuck und entfernten sich in unbekannte 
Richtung.

Der Täter mit der Waffe war mit einer schwarzen Daunenjacke, einer 
dunklen Jogginghose und schwarzen Handschuhen bekleidet. Er hat eine 
auffallend große, gebogene Nase. 
Der zweite Mann trug einen schwarzen Mantel mit Kapuze und einem 
Emblem auf dem linken Oberarm. Darunter hatte er die graue Kapuze 
eines Hoodies aufgesetzt. Weiter trug er weiße Schuhe und eine dunkle
Jogginghose.

Die polizeiliche Fahndung mit einer Vielzahl an Kräften, bei der auch
ein Diensthund und zivile Kräfte eingesetzt wurden, führte bislang 
nicht zur Ergreifung der Täter.

Die Polizei bittet Zeugen und Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer 
0202/284-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284 2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Wuppertal mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Wuppertal
Weitere Meldungen: Polizei Wuppertal
Alle Meldungen Alle
  • 23.02.2026 – 14:21

    POL-W: W Unfall auf der Bendahler Straße

    Wuppertal (ots) - Am 20.02.2026, gegen 20:45 Uhr, kam es auf der Bendahler Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Fußgänger (56). Ein 72-jährger Mann fuhr mit seinem Honda Jazz die Bendahler Straße in Richtung Mauerstaße, als der 56-Jährige unvermittelt auf die Fahrbahn trat. Bei der darauffolgenden Karambolage wurde der Fußgänger schwer verletzt. Rettungskräfte brachten ihn in ein ...

    mehr
  • 23.02.2026 – 11:50

    POL-W: SG Fußgänger in Solingen verletzt

    Wuppertal (ots) - Gestern Abend (22.02.2026, 18:35 Uhr) kam es in Solingen zu einem Unfall, bei dem ein Fußgänger Verletzungen erlitt. Ein 40-Jähriger war mit seinem Chevrolet Spark auf der Klingenstraße unterwegs, als ein 28-Jähriger zu Fuß die Fahrbahn überquerte. Dabei kam es zum Zusammenstoß, in dessen Folge der Fußgänger Verletzungen erlitt. Der Rettungsdienst brachte ihn zur Behandlung in ein Krankenhaus. ...

    mehr
  • 23.02.2026 – 11:45

    POL-W: W Trickbetrüger erbeuten hochwertigen Schmuck - Polizei bittet um Zeugen

    Wuppertal (ots) - Am Freitag (20.02.2026, um 08:30 Uhr) erbeutete ein Unbekannter hochwertigen Schmuck bei einem Trickbetrug in Wuppertal-Vohwinkel. Um 07:45 Uhr rief ein vermeintlicher Kriminalbeamter bei einer 81-jährigen Frau an. Er gab vor, dass in der Wohnsiedlung Täter unterwegs seien und ältere Menschen um ihr Vermögen betrügen würden. Um ihre ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren