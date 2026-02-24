Polizei Wuppertal

POL-W: W Spielhalle auf dem Rott überfallen - Zeugen gesucht

Wuppertal (ots)

Am vergangenen Samstagabend (21.02.2026, 21:15 Uhr) kam es in Barmen zu einem Raub auf eine Spielhalle. Zwei bislang Unbekannte betraten die Geschäftsräume einer Spielhalle an der Rödiger Straße durch den Hintereingang. Unter dem Vorhalt einer Schusswaffe forderten sie von der Spielhallenaufsicht (w, 48) die Herausgabe von Bargeld. Nach Erhalt des Geldes entrissen sie der Mitarbeiterin zudem Schmuck und entfernten sich in unbekannte Richtung. Der Täter mit der Waffe war mit einer schwarzen Daunenjacke, einer dunklen Jogginghose und schwarzen Handschuhen bekleidet. Er hat eine auffallend große, gebogene Nase. Der zweite Mann trug einen schwarzen Mantel mit Kapuze und einem Emblem auf dem linken Oberarm. Darunter hatte er die graue Kapuze eines Hoodies aufgesetzt. Weiter trug er weiße Schuhe und eine dunkle Jogginghose. Die polizeiliche Fahndung mit einer Vielzahl an Kräften, bei der auch ein Diensthund und zivile Kräfte eingesetzt wurden, führte bislang nicht zur Ergreifung der Täter. Die Polizei bittet Zeugen und Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer 0202/284-0 zu melden.

