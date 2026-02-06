PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Flucht vor Verkehrskontrolle endet vor Häuserwand

Gelsenkirchen (ots)

Die Flucht vor einer Verkehrskontrolle in Schalke ist am Donnerstag, 5. Februar 2026, in einem Unfall geendet.

Gegen 23.50 Uhr fiel einer Streifenwagenbesatzung ein VW Multivan auf, der augenscheinlich mit überhöhter Geschwindigkeit von der Straße Hüttweg in die Bismarckstraße einbog. Als der Wagen an einer roten Ampel halten musste, stellten sich die Beamten daneben. Umgehend lehnte sich der Fahrer zurück, um nicht gesehen zu werden und fuhr - trotz immer noch Rotlicht zeigender Ampel - wieder an. Mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit versuchte der Fahrer vor dem Streifenwagen zu flüchten. Dabei wurden erneut zwei weitere rote Ampeln missachtet.

Nachdem der VW kurzzeitig aus dem Blickfeld verschwunden war, konnte er von den Einsatzkräften in der Straße Heimgarten angetroffen werden. Das Auto war mit einer Hauswand kollidiert. Zwar war das Auto verlassen, Anwohner konnten den Beamten jedoch Hinweise geben, in welche Richtung die Insassen geflüchtet waren. Zwei Tatverdächtige, ein 14-jähriger sowie ein 15-jähriger Gelsenkirchener, konnten unter einem Auto beziehungsweise einem Treppenaufgang angetroffen werden. Ein 18-jähriger Gelsenkirchener im Bereich der Ruhrstraße/Franz-Bielefeld-Straße.

Alle drei Beteiligten wurden mit zur Wache genommen. Da sie den Konsum von Betäubungsmitteln einräumten und sowohl der 14-Jährige als auch der 18-Jährige als Fahrer in Frage kamen, entnahm ein Arzt den beiden eine Blutprobe. Der 18-Jährige wurde nach Abschluss aller Maßnahmen entlassen, die beiden 14 und 15 Jahre alten Jugendlichen wurden ihren Erziehungsberechtigten übergeben.

Als Einsatzkräfte noch mal die zurückgelegte Strecke abfuhren, bemerkten sie im Bereich der Möntingstraße sowie der Straße Heimgarten insgesamt vier geparkte Fahrzeuge, die allesamt frische Unfallspuren aufwiesen.

Der VW Multivan wurde als Beweismittel sichergestellt.

Die Polizei sucht Zeugen, die die Fahrt des VWs beobachtet haben und die Hinweise zum Fahrer am Steuer geben können. Diese Hinweise bitte telefonisch an das Verkehrskommissariat unter der 0209 365 6223 oder an die Leitstelle unter der 0209 365 2160.

Die Ermittlungen dauern an.

Nachfragen für Journalistinnen und Journalisten:

Polizei Gelsenkirchen
Stephan Knipp
Telefon: +49 (0) 209 365-2015
E-Mail: pressestelle.gelsenkirchen@polizei.nrw.de
https://gelsenkirchen.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell

